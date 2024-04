AMPLIAR Desde principios de año se han registrado 1.256 muertes por la enfermedad

10/04/2024 - Salud

Brasil ya tiene más de 3 millones de casos de dengue en 2024

Desde principios de año, Brasil registró 3.062.181 casos probables de dengue. La cifra es casi el doble que la del año pasado, cuando se detectaron 1,6 millones de casos.

Desde principios de año se han registrado 1.256 muertes por dengue en todo el país. Se están investigando otras 1.857 muertes.

Las cifras fueron publicadas este miércoles (10) por el Ministerio de Salud, a través del Panel de Vigilancia de Arbovirus.

Estados

Según el Ministerio de Salud, nueve unidades federativas presentan una tendencia consolidada a la baja en el número de casos de dengue: Acre, Roraima, Amazonas, Tocantins, Goiás, Piauí, Minas Gerais, Espírito Santo y el Distrito Federal.

Otros 13 estados muestran una tendencia hacia la estabilidad: Rondônia, Pará, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro y São Paulo.

Alagoas, Bahía, Maranhão, Pernambuco y Sergipe continúan mostrando una tendencia creciente en el número de casos. Las cifras fueron publicadas el pasado martes por el Ministerio de Salud.

Fuente: Agencia Brasil