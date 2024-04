10/04/2024 - En General

Revalorizan el Espacio de la Memoria Escuelita de Famaillá

El secretario de Derechos Humanos, Mario Racedo, participó de una visita al lugar impulsando la difusión del trabajo que hoy se realiza.

El Secretario de Derechos Humanos, Mario Racedo, participó en nombre del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, de un recorrido por el Espacio para la Memoria Escuelita de Famaillá dentro de un Programa provincial de visitas a excentros clandestinos durante la dictadura militar.

“Trabajamos en conjunto para el sostenimiento y puesta en valor de estos lugares de construcción de memoria impulsando la difusión del trabajo y la visita de toda la comunidad”, sostuvo el funcionario provincial.

En ese sentido afirmó que los funcionarios “pudieron conocer como fue el funcionamiento del centro clandestino de detención”, por lo que se destacó la importancia de revalorizar los Sitios de Memoria”, entre los que además de La Escuelita se encuentra el Pozo de Vargas utilizado durante el terrorismo de Estado como una fosa de inhumación clandestina.

La visita estuvo encabezada por el vicegobernador, Miguel Acevedo, el diputado nacional Pablo Yedlin, el presidente de la comisión de Derechos Humanos y Defensa al Consumidor de la Legislatura, Gabriel Yedlin y el Intendente de Famaillá, Enrique Orellana. También estuvieron los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse, Hugo Ledesma y Mario Leito

“Agradecemos y felicitamos a la Coordinadora del Espacio, María Coronel, y a todo el equipo de voluntarios y voluntarias”, cerró Racedo.

Otra forma de reprimir

A su turno, el legislador Yedlin enfatizó que "debemos tener la vocación de sostener la temática de la memoria en agenda, para poder ayudar a construir una sociedad más justa, que defienda los derechos. Hoy, si bien no sucede la desaparición (de personas), vivimos en una sociedad donde todavía hay algún grado de represión. La represión no siempre es física, a veces simbólica, a veces es comunicacional, la presión con que te echan del trabajo, que investigan tus redes sociales, esta sensación de que uno no puede ser libre y expresarse libremente”, consideró.

Memoria

Por su parte, María Coronel, coordinadora del sitio histórico destacó: “Es muy importante sobre todo en el contexto político que estamos viviendo, recibir por primera vez a un vicegobernador, a la actual Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura y a representantes del Ejecutivo" y agregó: "Es señal de que la provincia va a acompañar las políticas públicas de memoria y a ayudar para que se pueda sostener este Espacio para la Memoria".

Con esta acción se puso en marcha un programa que depende de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, que busca incentivar la visita de estudiantes secundarios de la provincia a Sitios de Memoria, entre los que se encuentran La Escuelita de Famaillá y el Pozo de Vargas.

Historia

El Espacio de la Memoria Escuelita de Famaillá fue utilizada como centro clandestino de detención durante el Operativo Independencia, la primera experiencia masiva y sistemática de implementación del terrorismo de Estado en Argentina, desde febrero de 1975 hasta aproximadamente el 24 de marzo de 1976.

El Espacio fue identificada por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) como el primer centro clandestino de detención de la Argentina. Se calcula que por este lugar pasaron entre 2.000 y 2.500 personas detenidas desaparecidas.

Sus instalaciones fueron utilizadas como centro clandestino aún antes de haberse terminado de construir. “La Escuelita”fue sede del comando de operaciones conjuntas a cargo de la 5ta. Brigada de Infantería del Ejército, lo que la constituyó en el centro del circuito represivo de Tucumán.

A fines de 1976, el Comando se trasladó al ex ingenio Nueva Baviera, el edificio de “la Escuelita” se terminó de construir, y en 1977 se inauguró como escuela“Diego de Rojas”.