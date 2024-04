09/04/2024 - En General

Educación y la Universidad San Pablo T trabajarán en proyectos de capacitación

La ministra Susana Montaldo recibió a la fundadora de la Casa de Altos Estudios y presidenta de la Fundación para el Desarrollo.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, recibió a Catalina Lonac, presidenta de la Fundación para el Desarrollo, Fundadora de la Universidad de San Pablo Tucumán y Cónsul Honoraria de la República de Croacia en Argentina para el NOA y el NEA.

El encuentro de trabajo se centró en el desarrollo de proyectos conjuntos en torno a la formación docente, las visitas guiadas de estudiantes al Ingenio La Florida y el aniversario del Instituto República de Croacia.

Tras la reunión, Lonac detalló: “Nos reunimos para poner la universidad a disposición del Ministerio, y también para hablar de los proyectos de capacitación docente que podemos hacer en forma conjunta. La universidad tiene totalmente preparados distintos proyectos. ”.

En ese sentido la empresaria cursó invitación a Montaldo para que todo el alumnado primario de la provincia de Tucumán pueda hacer una visita guiada a un ingenio azucarero; porque los chicos en Tucumán no conocen lo que es nuestra industria, y lo que no se conoce, no se ama”.

Aniversario

Por último Lonac contó que invitó a la ministra a los actos protocolares el próximo 30 de mayo de los 25 años que cumple el Instituto República de Croacia, “donde van gratuitamente los hijos de los obreros y los empleados de este ingenio”, finalizó.