05/04/2024 - Brumadinho

Justicia brasileña apela para mantener proceso penal contra expresidente de Vale

El Ministerio Público Federal (MPF) presentó un recurso de apelación contra la concesión del habeas corpus que excluyó al ex presidente de Vale Fábio Schvartsman de la acción penal que juzga la responsabilidad por el colapso de la presa ocurrido en Brumadinho (MG).

Sigue.

En la tragedia, ocurrida en enero de 2019, perdieron la vida 272 personas, incluidos dos bebés nacidos de mujeres embarazadas. El colapso de la estructura desató una avalancha de desechos que también generó importantes impactos en varios municipios de la cuenca del río Paraopeba.

Juicio

En la causa penal, 16 personas fueron acusadas de homicidio doloso calificado y distintos delitos ambientales. Hay 11 nombres vinculados a Vale y cinco vinculados a la empresa alemana Tüv Süd, que firmó el informe de estabilidad de la presa que falló.

Schvartsman fue uno de los 16 acusados. Se solicitó un habeas corpus por considerar que no existía causa justa para recibir la denuncia y que no era posible atribuir ningún acto u omisión del ex presidente de Vale que condujera al colapso de la represa.

Los argumentos fueron aceptados por la Segunda Sala del Tribunal Regional Federal de la VI Región (TRF-6) en un juicio concluido el mes pasado. Los tres jueces que analizaron el asunto consideraron que no se presentó ninguna prueba de autoría contra Fábio Schvartsman. Según el TRF-6, en el juicio de hábeas corpus “no se discutió si el imputado es culpable o inocente, sino que se analizó si la denuncia iba acompañada de indicios mínimos de conducta delictiva”. Sin embargo, los jueces señalaron que otra denuncia contra el expresidente de Vale si se reúnen nuevas pruebas.

El MPF sostiene que ya existen pruebas suficientes de que Schvartsman conocía el riesgo de derrumbe de la presa y no hizo nada para evitarlo. El recurso se presentó como un recurso de aclaración, utilizado generalmente para exigir aclaraciones, con miras a garantizar la claridad y coherencia de las decisiones. El MPF solicita que se admitan efectos infractores, lo que permitiría modificar el contenido de la decisión.

Como señala el recurso de apelación, hay omisión, oscuridad y contradicción en la decisión de los jueces. Según el MPF, al realizar una valoración profunda de la prueba a través del hábeas corpus, el TRF6 ingresó a la discusión sobre el fondo. De esta manera, habría asumido funciones que serían exclusivas del tribunal de primera instancia, quien sería el encargado de evaluar la materialidad del hecho y la existencia de pruebas de autoría o participación en el delito.

Para el MPF, el grado de profundidad de las votaciones sería un claro indicio de que la existencia de justa causa es discutible, lo que justificaría la continuación del proceso de análisis de fondo. Solicitada por Agência Brasil , la defensa de Fábio Schvartsman no se pronunció sobre el recurso.

Los argumentos presentados por el MPF se aproximan a las posiciones presentadas por la Asociación de Familiares de Víctimas y Afectados por la Rotura de la Represa de Brumadinho (Avabrum). La entidad venía argumentando que la suspensión de una acción penal a través de un hábeas corpus sólo debe darse en situaciones excepcionales, cuando la acusación es débil o cuando no existe una descripción de la conducta individual del imputado. La entidad considera que no es así y que, por tanto, le correspondería a Schvartsman intentar demostrar su inocencia durante el juicio.

"Según las investigaciones oficiales, Fabio Schvartsman sabía del riesgo de rotura de la presa en Brumadinho y no hizo nada", consta en una nota difundida a principios del mes pasado por Avabrum. En el mismo comunicado, la entidad sostuvo que la investigación de la Policía Federal (PF) indica que hubo, como mínimo, negligencia.

En enero, el delegado del PF, Cristiano Campidelli, dijo a Agência Brasil que se podía decir con seguridad que Schvartsman estuvo presente en un panel donde se discutió sobre la estructura que se derrumbó. "Él sabía que esa presa estaba en riesgo", aseguró.

El pedido de hábeas corpus había sido analizado desde diciembre del año pasado, cuando el juez Bosón Gambogi, relator del caso, emitió el primer voto a favor de conceder el beneficio. A partir de entonces, entidades representativas de los afectados y familiares de las víctimas comenzaron a organizar manifestaciones criticando esta posibilidad.

Uno de ellos ocurrió a principios del mes pasado frente a la sede del TRF-6, en Belo Horizonte. “Vinimos aquí para hacer nuestro grito de justicia”, dijo en ese momento Andresa Rodrigues, presidenta de Avabrum. Es la madre de Bruno Rodrigues, fallecido en la tragedia a los 26 años.

Luego de la votación de Gambogi, hubo un pedido de revisión y el análisis del caso recién se retomó el 6 de marzo en sesión virtual. Los otros dos jueces de la Sala Segunda del TRF-6 acompañaron al relator y el juicio concluyó el 13 de marzo.

Este formato de juicio, que comenzó en sesión presencial y luego continuó de manera virtual, fue otro de los puntos cuestionados en el recurso presentado por el MPF. El MPF se opuso al cambio, alegando que se había violado el principio constitucional de publicidad de los juicios y el derecho de los familiares de las víctimas a estar al tanto de las discusiones. Además, criticó que los votos de los jueces recién fueron accesibles el 25 de marzo, después de la publicación de la decisión, y no fue posible seguir el desarrollo de la sesión virtual.

Al concluir el juicio, Andresa Rodrigues dijo a Agência Brasil que Avabrum recibió la noticia con perplejidad . "Es una decisión que ofende a Brasil, que ofende la memoria de las víctimas y nos coloca a nosotros, como familiares, prisioneros porque ante toda esta aberración, todo este crimen, los únicos prisioneros, hasta ahora, somos nosotros los familiares. que permanecen atrapados en el barro de la sangre, el barro del dolor y el barro de la injusticia que plaga nuestras vidas día tras día”.

También dijo que esperaba una nueva denuncia por parte del MPF aprovechando las pruebas contenidas en la investigación realizada por la PF. La denuncia que dio origen a la causa penal actualmente en curso se basó en investigaciones de la Policía Civil de Minas Gerais, que fueron las primeras en concluir. Si bien las conclusiones son similares, el PF profundizó sus investigaciones para describir con mayor detalle el proceso que culminó con la ruptura de la presa.

Con base en sus investigaciones, la PF acusó a 19 personas. Son tres más de los 16 imputados por la Policía Civil de Minas Gerais, que pasaron a ser imputados. Estos tres nombres, sin embargo, no son públicos porque el informe final de esta investigación sigue siendo confidencial hasta el día de hoy, aunque ya se han revelado varios aspectos centrales .

Otras entidades también expresaron indignación por el otorgamiento del hábeas corpus. El Instituto Camila y Luiz Taliberti (ICLT), fundado en 2019 en honor a los hermanos que perdieron la vida a causa de la ruptura, indicó en un comunicado que luchará contra la decisión. "Nosotros, que valoramos la memoria de los muertos en la tragedia de Brumadinho, no permaneceremos en silencio". Para el Movimiento de Afectados por Represas (MAB), la exclusión de Schvartsman de la acción criminal aumenta la sensación de impunidad.

Fuente: Agencia Brasil