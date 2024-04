05/04/2024 - Primera Nacional

El Santo buscará afianzarse en la punta ante Arsenal

San Martín de Tucumán y Arsenal se miden este sábado a las 21:10 en el estadio Estadio La Ciudadela, en un partido de la fecha 10 de la Primera Nacional.

En el torneo, San Martín de Tucumán viene de ganar ante Chaco For Ever por 1-0 mientras que Arsenal viene de ganar ante Chacarita por 3-1.

El Santo suma 16 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Arsenal tiene 15 puntos.

Bajas

Diego Flores estaría prácticamente obligado a realizar modificaciones en el equipo. Juan Orellana no se recuperó al 100% de una contractura en el aductor de la pierna derecha, mientras que Matías Kabalín contrajo dengue y realizará reposo por recomendación del cuerpo médico.

Durante la victoria contra Chaco For Ever, Orellana no completó los 90 minutos y se tuvo que retirar reemplazado por Diego Mastrángelo. El ex Gimnasia de La Plata, sería una de las opciones para integrar el "11" titular, en caso de que el oriundo de Taruca Pampa no sea de la partida.

Otras de las opciones que baraja Flores en caso de suplir la ausencia de Orellana son Iván Zafarana y el lateral izquierdo Guillermo Ferracuti.

En tanto que Kabalín sumó muy pocos minutos en el torneo y venía siendo una alternativa entre los relevos.