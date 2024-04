04/04/2024 - Docentes

Descontarán el día a maestros que se adhieran al paro nacional

Así lo aseguró la ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, tras recordar que ante la suspensión del Fondo Nacional de Incentivo Docente por parte de la Nación, el Gobierno de Tucumán viene cumpliendo con el pago con fondos provinciales a los maestros tucumanos.

Con respecto a la adhesión de los gremios docentes tucumanos a la medida de fuerza federal adoptada hoy por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para pedir la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) al Gobierno nacional, la ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, expresó que se le descontará del sueldo el día no trabajado a los docentes que no brinden clases esta jornada. Medida que fundamentó obedece a que el Gobierno de Tucumán cumple con el pago del incentivo docente con fondos provinciales por decisión del gobernador, Osvaldo Jaldo, a raíz de la interrupción del Fonid por parte de la Nación.

“Estamos pangando -el Incentivo Docente- los primeros días de abril lo que corresponde a marzo. El gobernador cumplió el compromiso que asumió. Y en abril quedamos en retomar las paritarias” y la ministra Montaldo completó: “este paro no tendría que haberse realizado en Tucumán" y expresó que los gremios podrían haber encontrado otra modalidad de adhesión, "asique el gobernador dio la orden que se descuente este día”.

Al respecto, Montaldo dijo: “La verdad que lo lamentamos. Creo yo que podría haber sido otro tipo de adhesión, no necesariamente con un paro. Además, adhesión a un paro nacional en que se está discutiendo si el incentivo docente lo tiene que pagar Nación o la provincia. Nosotros, mientras se decide esto, el gobernador – Osvaldo Jaldo- se hizo cargo inmediatamente -del pago del Incentivo Docente-”.

El incentivo docente se está pagando “en enero, en febrero y ahora, el mes de marzo va a estar depositado este fin de semana, tanto el Incentivo Docente como la Conectividad”.

La ministra recordó que Jaldo en su asunción de mando “afirmó que había tres ámbitos que privilegiaba. Educación, salud y seguridad. Porque tienen que ver con la calidad de vida de la provincia. Entonces, si nosotros, después de seis días inhábiles, hemos tenido ayer un día de clase y hoy, nuevamente, la verdad que lamentamos que los chicos pierdan este día de clases, porque creemos que es importante. Tenemos un compromiso con la mejora de la calidad educativa y esto requiere de un trabajo sistemático y permanente. La verdad, lo lamentamos”.

Al ser consultada por los descuentos salariales por inasistencia adoptada por la Nación, la ministra dijo que “el gobernador ya lo expresó al inicio de las clases que esa va a ser la política” y completó: “nosotros tuvimos paritarias, llegamos a un acuerdo, cumplimos esos acuerdos y ahora en el mes de abril tenemos previsto volvernos a reunir para discutir y analizar el salario docente”.

En cuanto al nivel de adhesión, Montaldo afirmó: “estamos recibiendo de las escuelas, creo que alrededor de un 80% -de adhesión-. Pero todavía no tenemos cifras finales”.

En cuanto a la modalidad de protesta, dijo: “yo puedo entender que uno apoya a otros colegas docentes de otras provincias, pero puede haber otro tipo de adhesión, no necesariamente uno tiene que hacer un paro para expresar la adhesión a una causa. No lo digo solamente en relación a los docentes. Creo que sería deseable que nosotros encontremos otras formas de hacer sentir nuestra protesta o no estar de acuerdo con alguna medida en cualquier área de la sociedad, pero que no nos lleve a paralizar la provincia o el país. Pero bueno, estas son cosas que se discuten en una democracia”.

A su vez, explicó: “estamos en contra de que los chicos pierdan días de clases porque los chicos tienen su derecho a una educación de calidad. Imagínense hoy que la sociedad cada vez exige más, va cambiando, tiene un ritmo de cambio acelerado, y se necesitan algunas competencias básicas que nos permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida y poder insertarse en la sociedad para el trabajo y para tener una buena calidad de vida”.

“El gobernador dijo que la provincia se hacía cargo del Incentivo Docente y la Conectividad. Veremos qué está pasando. La última reunión de Consejo Federal la tuvimos en las primeras semanas de febrero. Y no volvimos a reunirnos. Estamos esperando. Creemos que hacia fines de abril va a haber una convocatoria para tener claro si no es a través del incentivo como parte del dinero, del financiamiento educativo. Desde el 2006 tenemos una ley de financiamiento educativo. Un porcentual queda en Nación. Por eso también la Nación tiene ese dinero que es para educación volcarlo en las provincias. Ahora, ahí nos dirán, ¿cómo se va a volcar? ¿Se va a volcar en infraestructura? ¿Se va a volcar para un apoyo? ¿Para implementar este plan nacional de alfabetización que va a tener una versión local y otra nacional? Entonces, son muchos aspectos que se estarán estudiando y diciendo qué va a pasar con el financiamiento educativo. ¿Cómo se va a volcar a cada provincia?”.