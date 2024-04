03/04/2024 - Farmacia Oficial

Tucumán produce repelentes que son distribuidos en hospitales públicos

“Estamos produciendo a mayor escala repelentes y entregándolos a los pacientes que asisten a las guardias”, dijo el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, en una recorrida por la Farmacia Oficial donde se realiza la elaboración de este producto y otros importantes medicamentos.

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, encabezó una visita por la Farmacia Oficial donde se realiza la elaboración de repelentes y otros importantes medicamentos.

Al respecto, Medina Ruiz, comentó: “Estamos viendo como en otras provincias, incluida la ciudad de Buenos Aires, hay problemas para conseguir repelentes y cuando se consigue está muy caro, es por esto que nosotros desde el año pasado, a pedido del señor gobernador Osvaldo Jaldo, producimos a mayor escala repelentes a base a citronela, que son muy efectivos y lo distribuimos en nuestros centros de salud y hospitales”.

Y añadió: “Los pacientes que tienen dengue se van con el paracetamol producido también en esta Farmacia Oficial y el repelente para evitar que lo piquen los mosquitos y contagien a otras personas”.

Asimismo, el funcionario destacó que el Ministerio se encuentra distribuyendo estos productos en los centros de salud y guardias, además cuando la persona está en la sala de espera se lo rocía con el repelente de forma preventiva, luego se le entrega el repelente para que lo lleve a su casa, junto al paracetamol.

“Fabricamos paracetamol y lo estamos distribuyendo en los centros primarios a los pacientes, además de sales de rehidratación oral, que es un producto que no lo producimos, muy caro, pero necesario al paciente para una hidratación adecuada, sobre todo cuando se trata de niños”, destacó.

Cabe destacar que la Farmacia Oficial, produce otros medicamentos como el oseltamivir indicado para casos de gripe. “Nosotros lo producimos ya que era muy difícil de conseguir y otros medicamentos como la metformina, enalapril o losartán, medicamentos de uso diario para la persona que sufre hipertensión arterial o diabetes. La idea de elaborarlos es brindar la posibilidad de que lo obtengan los pacientes que no tienen obra social, también estamos generando programas donde al paciente que tiene obra social pero no los puede comprar, se lo damos para que no existan pacientes con hipertensión arterial o diabetes que se queden sin medicación”, explicó.

Por su parte, Eduardo Carrillo, farmacéutico y jefe a cargo de la Farmacia Oficial, expresó: “El Ministro siempre está atento a todas las necesidades del sistema, así como verificar la producción de repelentes y la fabricación masiva. Nos da mucha satisfacción la cantidad de producción que tenemos, este fin de semana largo hemos podido abastecer a todos los servicios”, aclaró.

“Las fabricaciones de citronela y paracetamol son fundamentales ya que son los medicamentos imprescindibles para combatir la enfermedad del dengue, es por ello que se están produciendo masivamente. El repelente a base de citronela es uno de los más usados para el grupo familiar ya que pueden usarlo a partir de los dos años”, enfatizó.