AMPLIAR Lula durante el anuncio

02/04/2024 - Economía

Lula defiende industria naval brasileña en evento en Niterói

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió la reanudación de las inversiones en la industria naval brasileña como una forma de dinamizar el sector y generar empleos y tecnología en el país. La declaración fue hecha ayer martes durante el anuncio del inicio de las obras de dragado en el Canal São Lourenço, en Niterói (RJ).

Según el gobierno, la limpieza de un tramo de la Bahía de Guanabara, entre la Isla Conceição y el Puente Rio-Niterói, aumentará la profundidad (calado) del sitio de 7 a 11 metros, permitiendo aumentar la función operativa del astilleros, el fomento de la nueva construcción de buques y el movimiento del sector de reparación y mantenimiento. La previsión es que se crearán alrededor de 20 mil empleos directos e indirectos.

"Quiero que estén seguros de que vamos a recuperar la industria naval brasileña, porque no es posible que un país del tamaño de Brasil, [donde] el 90% de todo el comercio se realiza a través del mar, no tiene sentido para nosotros tenemos un déficit comercial en la balanza, porque nuestros productos se exportan y se compran en barcos de bandera extranjera. Es verdad que puede ser unos centavos más barato, puede ser unos dólares más barato, pero el hecho de que alquilemos un barco en el extranjero, No generaremos empleo aquí, no crearemos pequeñas y medianas industrias, no tendremos componentes nacionales, significa que traeremos un producto más barato, pero la gente quedará desempleada y no podrá poder comprar el producto que vendrá aquí. Por eso, es necesario generar empleo, porque la renta genera consumo y el consumo genera desarrollo", dijo Lula.

El presidente recordó que, durante sus dos primeros mandatos, entre 2003 y 2010, el sector saltó de 3 mil puestos de trabajo para 86 mil, con la reapertura de astilleros en los estados de Río de Janeiro, Espírito Santo, Bahía y Pernambuco.

En total, las obras del Canal São Lourenço totalizan inversiones de R$ 157 millones, de los cuales R$ 137 millones provienen de la Municipalidad de Niterói y R$ 20 millones de la Companhia Docas do Rio de Janeiro, empresa pública vinculada al Gobierno Federal. El Puerto de Niterói espera un aumento de más del 30% en los atraques y servicios portuarios después del dragado del Canal São Lourenço. Sus terminales ofrecen soporte completo para módulos de plataforma y equipos de producción de petróleo y gas.

Otro proyecto anunciado por el gobierno federal es la revitalización del Terminal Pesquero de Niterói, a través de un convenio para la municipalización del espacio. Luego de la finalización del dragado del Canal de São Lourenço, la intención es que la terminal se convierta en un almacén pesquero, beneficiando también al sector marítimo. Para viabilizar la medida, el ministro de Puertos y Aeropuertos, Silvio Costa Filho, el presidente de PortosRio, Francisco Martins y el alcalde de Niterói, Axel Grael, firmaron el contrato de compraventa del inmueble de la antigua Terminal Pesquera.

Más temprano, en la capital de Río de Janeiro, Lula participó de la inauguración del Impa Tech, con el primer curso de pregrado en el Instituto de Matemática Pura y Aplicada (Impa), de Río de Janeiro. El acto marcó el inicio de clases del primer cuatrienio de Matemáticas de Tecnología e Innovación.