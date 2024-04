AMPLIAR Francisco ya tiene todo listo para su funeral y el lugar donde será enterrado. (foto: ANSA)

02/04/2024 - Según libro

Francisco ya tiene todo listo para su funeral

El papa Francisco dijo que a su muerte, será expuesto en el ataúd y no en un catafalco, "con dignidad, pero como cualquier cristiano".

Sigue.

Habrá un día de velorio, y no dos, y no habrá ceremonia de clausura del féretro.

Así el pontífice simplificó su rito funerario, según cuenta en el libro-entrevista a Javier Martínez-Brocal "El sucesor" (Editorial Planeta), que se publicará el 3 de abril.

Recordando el funeral de Benedicto XVI, Francisco dice: "Será la última vigilia fúnebre celebrada así, con el cuerpo del Papa expuesto fuera del ataúd, sobre un catafalco. Hablé con el maestro de ceremonias y eliminamos esto y muchas otras cosas, el ritual en sí estaba demasiado sobrecargado".

En el libro, el Papa también confirma que ha dado instrucciones para ser enterrado en Santa María la Mayor. El Pontífice explica que detrás de la estatua de la Reina de la Paz "hay una habitación donde guardaban los candelabros".

"Ese es el lugar, me confirmaron que está todo listo" para su futuro entierro.

El Papa dice que la basílica le es muy querida desde antes de ser Papa y que iba allí con frecuencia para rezar.

Luego cuenta una anécdota: una vez un hombre intentó estafarlo intentando venderle un reloj. "Por instinto", dijo Bergoglio, que no tenía dinero y luego "me dijeron que si hubiera sacado la billetera me habría dado una bofetada y me la habría quitado. Impresionante".

En otro tramo del libro, Jorge Bergoglio relata que en el cónclave de 2013, obtuvo votos desde la primera votación. El 12 de marzo recibió sus primeros votos, luego el 13 "muchos" pero "los interpreté" como una forma de "depositar los votos".

También revela otro hecho ocurrido en el cónclave de esas horas: "Recuerdo que algunos se acercaron a hablar con el cardenal Angelo Scola y le preguntaron algo. Luego supe que les había dicho: 'voten a Bergoglio'".

El texto también habla de su vínculo con Benedicto XVI.

Entre otras cosas, Francisco relata que Ratzinger lo defendió de las acusaciones de algunos prelados sobre las declaraciones que el propio Bergoglio había hecho sobre las uniones civiles entre homosexuales.

"Algunos acudieron a Beneedicto para decirle que estaba hablando de herejías, él los escuchó y con autoridad les ayudó a distinguir las cosas" entre el matrimonio cristiano y las uniones civiles, relata.

"Él les dijo: 'esto no es herejía'. ¡Cómo me defendió!", dice el Papa.

En el libro, el Papa define a Benedicto como "grande", afirma que "no estaba apegado al poder" y que su dimisión fue un signo de "honestidad".

Bergoglio también dice que Ratzinger no siempre estuvo de acuerdo con sus decisiones, pero "con su silencio siempre las respetó".

Al inicio del pontificado, en aquel saludo en Castel Gandolfo, el Papa Francisco y Benedicto hablaron sobre la cuestión de los abusos.

"Cambié a algunas de las personas como él sugirió" hacer, dice.

Francisco también habla del libro de Monseñor Georg Gaenswein "Nada más que la verdad": "Me dolió que Benedicto fuera utilizado" y "lamento mucho" que ese libro saliera a la luz el mismo día del funeral de Ratzinger.

Francisco también revela en el libro que le llevaba regalos a Benedicto cuando regresaba de sus viajes apostólicos.