28/03/2024 - Visita

Macron tiene derecho a estar en contra del acuerdo UE-Mercosur, dice Lula

En el último día de la visita de Estado a Brasil, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue recibido por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio do Planalto, en la tarde de ayer jueves. Tras una reunión a puerta cerrada, ambos prestaron declaraciones a la prensa. Cuestionado sobre la postura de Macron, contraria al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, el presidente brasileño consideró que la negociación se lleva a cabo por bloques de países, pero que el francés tiene derecho a no estar de acuerdo.

"Brasil no está negociando con Francia. El Mercosur está negociando con la Unión Europea. No es un acuerdo bilateral entre Brasil y Francia, es un acuerdo comercial entre dos conjuntos de países. Por un lado, la Unión Europea, con sus países "... Del otro lado, el Mercosur. Obviamente, después de la decisión de la Unión Europea [de aprobar el acuerdo], si Macron tiene que pelear con alguien, no es con Brasil, es con la Unión Europea. Es con los negociadores que fueron elegidos para negociar. , no depende de mí. El acuerdo, tal como se propone ahora, es mucho más prometedor de firmar que el otro. Pero, obviamente, así como Brasil tenía derecho a estar en contra de la otra propuesta, Emmanuel Macron tiene derecho a estar en contra de la [ nueva] propuesta", afirmó Lula.

Emmanuel Macron, que el miércoles había criticado duramente los términos del acuerdo en São Paulo, volvió a pronunciarse contra la marcha del tratado, que se negocia desde hace más de 20 años, de ida y vuelta. Para el líder francés, el acuerdo no tiene en cuenta las exigencias medioambientales en la producción agrícola e industrial, y sería una especie de "marcha atrás" en la lucha contra la crisis climática.

"Quiero recordar aquí que este texto de la Unión Europea y el Mercosur proviene de un acuerdo negociado y preparado hace 20 años, y sólo estamos haciendo pequeños cambios. Estamos locos, continuando con esta lógica y, en paralelo, celebrando grandes reuniones, como el G20. y la COP, hablando de biodiversidad y clima, que tenemos que hacer esto y aquello. Este acuerdo es un freno a lo que estamos haciendo para eliminar el carbono de las economías y luchar por la biodiversidad. Los europeos tenemos el texto más exigente del mundo sobre deforestación. y ", argumentó.

Guerra en Ucrania

Durante una declaración a la prensa, en el Palacio do Planalto, Lula y Macron fueron preguntados sobre la posición del otro frente a la guerra en Ucrania, que dura más de dos años. Hace unas dos semanas, Macron declaró, en una entrevista, que podría aumentar la participación de Francia en el conflicto si Rusia intensificaba la violencia. En Brasilia, el francés reforzó su opinión.

"Francia es una potencia de paz, quiere diálogo, volver a la mesa de negociaciones, pero no somos débiles y si hay una escalada por parte del agresor, tenemos que organizarnos, para no tener que lamentarnos simplemente. ," él dijo. El presidente de Francia también dijo que tiene una visión común con Brasil en cuanto a la condena del conflicto, aunque el gobierno brasileño ha mantenido una postura neutral.

"Estamos del mismo lado, el derecho internacional, la soberanía de los pueblos. El hecho de que cuando un país es atacado, dentro de sus fronteras, por una tercera potencia, lo condenamos. Luego, tomamos decisiones que pueden ser diferentes", dijo el presidente, en referencia a las sanciones económicas y los envíos de armas a los ucranianos.

El presidente Lula, por su parte, afirmó que comprende el "nerviosismo" de los pueblos europeos por el conflicto que se desarrolla cerca de sus fronteras, pero insistió en que es necesario buscar formas de establecer negociaciones pacíficas entre las partes.

"Brasil nunca ha tenido dudas sobre la guerra en Ucrania. Brasil fue, creo, el primer país de América Latina en protestar contra la invasión rusa de Ucrania. Y también criticamos que esto se esté convirtiendo en una rutina. El Consejo de Seguridad de la ONU [Naciones Unidas] no respeta el Consejo de Seguridad y toma decisiones unilaterales, sin discutirlas en ningún foro. Por eso no estamos de acuerdo, nos oponemos a la guerra y decidimos no tomar partido, porque queremos crear condiciones para encontrar la manera de volver a la mesa de negociaciones. Esa guerra sólo tendrá una solución, que será la paz", dijo Lula, quien también concluyó criticando la destrucción y las inversiones en armas en la disuasión de la lucha contra el hambre y las desigualdades. .

"En algún momento tendrán que sentarse y llegar a la conclusión de que no vale la pena lo que se ha hecho hasta ahora, la destrucción, el gasto, las inversiones en armamento, que es mucho mayor que las inversiones hechas para combatir el hambre, la desigualdad y miseria."

Fuente: Agencia Brasil