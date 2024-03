26/03/2024 - Norte Grande

Jaldo pidió defender el Incentivo Docente, Ganancias y subsidio al transporte

El primer mandatario de Tucumán, Osvaldo jaldo, se reunió en Salta con gobernadores del NOA y del NEA, y con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, participó este martes de un nuevo encuentro de trabajo con los mandatarios de las provincias que componen el Norte Grande. La reunión, que tuvo lugar en la provincia de Salta, sirvió para tratar temas centrales para el desarrollo estratégico de la región.

El acto cuenta con la presencia del ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos. En la oportunidad, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, firmaron un convenio por el Fortalecimiento de los Sectores Productivos salteños.

De la reunión, participaron los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; y están sus pares de otras provincias: Gerardo Zamora, (santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Sadir (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), y Hugo Passalaqua (Misiones).

Los mandatarios se reunieron con el objetivo de avanzar en diversos temas prioritarios para la región:

Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), subsidios al Transporte y a la Energía, situación de las obras públicas nacionales; corredores Bioceánicos - Proyectos de Infraestructura; energía solar, reversión gasoducto Norte y gasoducto Norte-Norte, programa Incluir Salud (medicamentos oncológicos; HIV; trasplantes; diálisis, etc.), deudas consenso fiscal 2023, entre otros.

Perdimos el Impuesto a las Ganancias que sacó el gobierno anterior y nunca se repuso. Hoy, producto de las medidas, más allá de los resultados, se está frenando la economía y es muy baja la coparticipación, con impactos financieros muy bajos para las provincias. A este ritmo empezaremos a tener problemas sociales en la mayoría de las provincias”, advirtió Jaldo.

Asimismo dijo el gobernador tucumano que "buscamos consensuar con el Gobierno Nacional que también tiene problemas porque solo tiene 100 días, pero queremos que nos expliquen sobre el financiamiento que tendremos las provincias, como lo vamos a compensar y cómo funcionará financieramente cada jurisdicción y el Gobierno Nacional. Repetimos, consideramos que hay que consensuar".

El Primer Mandatario se refirió también a la falta de los fondos del Incentivo Docente, los subsidios para el transporte y los recursos fiscales.

El ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, destacó la importancia del diálogo entre el Gobierno Nacional y las provincias, así como la disposición para abordar temas de interés común y encontrar puntos de coincidencia.

La llegada de un nuevo gobierno con una visión distinta y posiciones "rupturistas" en relación con la gestión económica del país, buscando un cambio en el modelo económico basado en el control del gasto público y la reducción del déficit fiscal", dijo el ministro.

Y añadió: "Tenemos que destacar la presentación de una ley en el Congreso de la Nación que busca abordar aspectos relacionados con la producción hidrocarburífera, la desregulación minera y la protección de inversiones extranjeras, con el objetivo de promover el crecimiento y el desarrollo económico del país".

Además, mencionó "la disposición del Gobierno Nacional para tratar temas fiscales que afectan a los municipios, mostrando una actitud abierta al diálogo y la búsqueda de soluciones colaborativas".

El gobernador de Santiago del Estero y presidente pro tempore Gerardo Zamora, agradeció al gobernador de Salta por el recibimiento y la hospitalidad salteña para dar comienzo a la asamblea del Norte Grande.

Fue una reunión muy especial, porque se incorporan nuevos gobernadores de provincias como Chaco, Misiones y Jujuy. Esta reunión nos encuentra con un nuevo Presidente electo de la Nación y para nosotros es muy importante que el Ministro del Interior esté presente. Es importante destacar que esta asamblea de gobernadores está constituida por distintos orígenes políticos y mantuvimos una agenda federal propia y con muchos proyectos”, destacó Zamora.

En tanto, recordó que “venimos trabajando sobre un plan maestro y obras de infraestructura y discutiendo cuestiones coyunturales que en muchos casos se vuelven a repetir con problemas que llevan años. Trabajamos en bloques y en la búsqueda de financiamiento, avanzando hacia el futuro a través del diálogo. En algunos casos tenemos cuestiones en común y necesitamos que la Nación siga acompañando, por ejemplo, para recuperar hectáreas con problemas geográficos”.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela expresó que el encuentro sirve para trabajar un conjunto de temas importantes, ponerlos sobre la mesa, visibilizarlos y debatir.

Al respecto el mandatario indicó que “dejamos de percibir el Incentivo Docente que teníamos cinco provincias argentinas, además de la Copa de Leche para los chicos en las escuelas que es muy importante, que sobre todo los tienen doble jornada. Es importante resolver esos dos temas y el fondo compensador.

No queremos imposiciones, esperamos que haya voluntad para resolver los problemas. Es importante que cada una de las provincias podamos conversar los temas que nos perjudican y encontrar soluciones”.

El Gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, expresó que “consideramos que el presupuesto está prorrogado y es una discusión que se terminará dando en la corte y por provincia. Cada vez que Nación necesita plata nos ajustan a las provincias y así será difícil cerrar los consensos fiscales.

Queremos recuperar el FONID que golpea al sueldo docente y que no les permitirá superar la canasta básica, los docentes quedarán en estado de pobreza”, advirtió Sadir, al tiempo que preguntó “Queremos saber cuál es la posición del Gobierno sobre este impuesto. Queremos saber qué pasará y si contaremos con esos recursos. Además, hay meses del 2023 que no se pagaron aún”.

Al finalizar el encuentro, periodistas del país preguntaron a los participantes sobre los alcances de la Cumbre del Norte Grande, el valor del federalismo, abastecimiento de gas para la región, recorte de aportes nacionales para la implementación de distintos programas, transporte público, Ley Bases, entre otras cuestiones.

Durante la conversación con la prensa, Sáenz dijo: “La verdad que tuvimos la posibilidad los gobernadores de haber podido transmitir las inquietudes y los problemas y las necesidades que tiene nuestra región. Hemos logrado en el Norte Grande dejar de lado las banderías políticas y las ideologías para ponernos a trabajar por las necesidades de todos y cada uno de nuestros pueblos, que son las mismas. Hemos tenido la posibilidad de que el Ministro del Interior, junto a un gran equipo que lo ha acompañado de Nación, de distintos lugares, haya recibido nuestros planteos”.

En esa línea, dijo: “celebramos este tipo de reuniones porque entendemos que desde el diálogo podemos resolver los problemas que nos plantean a diario la gente, a cada uno de nosotros. No andan con la Constitución bajo el brazo determinando si es culpa de Nación, de la Provincia o del Intendente de que no se hagan las obras, de que no se pague el incentivo. Y hay cosas que nos preocupan y establecimos como prioritarias que tienen que ver con las rutas nacionales, el estado en el que se encuentra en el norte, la necesidad del mantenimiento. Hemos tenido la posibilidad de ver las obras públicas del norte. Tenemos una buena noticia, o por lo menos alentadora, de que algunas ya se van a establecer con prioridad en los próximos días, van a continuar. Creo que después lo otro vamos a seguir pidiendo, buscando y tratando de resolver en esta mesa de diálogo que vamos a tener en los próximos días, donde los ministros de Obras Públicas y de Hacienda van a trabajar de manera conjunta con el Gobierno Nacional para ir dando respuesta a estas problemáticas”.

A su vez, Francos dijo: “Hemos intercambiado con los diez gobernadores del Norte Grande las preocupaciones que tienen sus provincias sobre muchos aspectos de la realidad nacional. Transmitimos lo que el Gobierno Nacional viene transmitiendo que ordenar las cuentas públicas y dominar la inflación son tareas muy complejas. Estamos avanzando” y señaló que “con respecto al tema de los subsidios en general, el planteo del Gobierno es subsidiar la demanda y estamos trabajando en el caso particular del subsidio al transporte para poder incluir a las personas que requieren este tipo de subsidio a través de los medios de pago, como la tarjeta SUBE, que habrá que ampliarla en algunos lugares. Es un mecanismo de solución directa al que lo necesita”.

En cuanto al abastecimiento de gas a la región, el Ministro del Interior dijo: “El tema gas está encaminándose. Esperemos que para la llegada del invierno esté solucionado. Es una preocupación del Gobierno Nacional y de la Secretaría de Energía”.

En relación al tratamiento a la ley “Bases” en el Congreso, Francos dijo: “Venimos trabajando con los bloques de diputados, hemos conversado también con los gobernadores sobre la conveniencia. Como ustedes lo habrán escuchado, el presidente Javier Milei dijo, ‘yo puedo gobernar sin las leyes y puedo utilizar los instrumentos que tengo’, pero con las leyes sería mucho más rápido el proceso de generar crecimiento en la Argentina”.

“Hay muchos de los gobernadores que tienen necesidad de inversiones, en el área minera sobre todo, y en un Estado como el argentino, que tiene esta trayectoria de incumplimiento de sus compromisos, es muy difícil a veces conseguir que esos inversores rápidamente decidan invertir en los activos que tiene la Argentina para desarrollar. Por eso, una parte de estas leyes, de la ley “Bases”, está referida específicamente a los temas de regulación, por un lado, y a las garantías, por el otro. Incentivos y garantías para los inversores”, analizó.

Zamora: “Esta reunión ha sido muy importante porque es la primera del año, la primera de un nuevo periodo, hay tres gobernadores nuevos, el de Jujuy, el de Chaco y el de Misiones que participan por primera vez en la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, con una agenda que tiene cosas históricas en lo federal y en nuestros reclamos y con algunas cosas de la coyuntura. Nuestro agradecimiento por la participación del ministro Francos y de importantes funcionarios que lo acompañan, porque nos han escuchado varias horas y hemos compartido nuestros puntos de vistas”, como también los gobernadores escucharon los planteos de Nación.

“Lo importante es que haber sido escuchados y que el análisis, porque esto no se resuelve en una reunión, pueda tener un camino de diálogo importante para nuestra región, que es una región que tiene mucha capacidad”, dijo Zamora y completó: “Las 14 provincias que dimos nacimiento a la Nación, dimos también nacimiento desde el federalismo para que hoy estemos, en este caso, 10 gobernadores de la región que quizás ha sido más abandonada del país frente al centralismo que en estos 200 años nos ha privado de las inversiones necesarias para desarrollar ese potencial que tenemos. Esperemos que este sea un pequeño pero importante paso más que damos y por supuesto decirles a todos nuestros comprovincianos y al país que tenemos que tener esperanza”, comentó.

Sobre el federalismo, Francos dijo: “la realidad es que hemos cometido los argentinos muchos errores en nuestra historia y tal vez, lo que señalaban hoy varios gobernadores, de habernos convertido en un país más centralista que federal, pese a lo que dice la Constitución, haya sido uno de los más graves. Si hay algo que tiene convencido al Gobierno nacional y al Presidente de la República es devolverle a las provincias sus competencias y responsabilidades y si ustedes ven uno de los puntos del Pacto de Mayo, es casualmente ese, cómo reformamos el régimen tributario de la Argentina para volverlo un régimen realmente federal y no como estamos ahora. Tenemos que buscar la forma de articular más equilibradamente las potencialidades y necesidades de cada uno de los distritos de las provincias de la Argentina. Estar en contacto con cada uno de los gobernadores que se ha expresado hoy siempre es útil para que ubiquemos el norte, no el norte grande del país, sino el norte como Argentina de hacia dónde tenemos que ir”.

Respecto al Programa Incluir Salud, Sáenz comentó que “el Ministerio de Salud de la Nación nos dijo que el programa estaba en funcionamiento, que estaban reacomodándolo, pero que seguía funcionando”. Sobre si Salta resignaría algo a cambio dijo que “vamos a acompañar como hemos acompañado y como corresponde a todos los gobiernos cuando ganan una elección, en darle las herramientas necesarias y legítimas para que puedan llevar adelante ese proyecto. Pero si dentro de esa legislación hay algo que afecta a Salta, no me tendrán acompañando”.

A su vez, destacó que la unión entre los gobernadores del Norte Grande, porque “el norte argentino que es el norte a donde tiene que ir el país. Realmente aquí está el potencial que el mundo reclama, pero necesitamos las obras de infraestructura que nos negó la PAC y de una vez por todas podamos acompañar al centro del país y a toda la Argentina”.