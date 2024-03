AMPLIAR Problema afecta a la región por segunda vez en menos de una semana

21/03/2024 - Economía

Comerciantes del centro histórico de São Paulo se quejan de falta de electricidad

Los comerciantes en la acera del centro histórico de São Paulo, cerca de la Rua 25 de Março, el principal centro comercial de la ciudad, se enfrentaron ayer jueves un día más a un corte de energía. Este fue el segundo episodio, en menos de una semana, en el que reportaron problemas por la falta de luz.

Ayer jueves, el informe de Agência Brasil pasó por la Rua XV de Novembro, en el centro histórico, y constató que había muchos establecimientos comerciales sin energía eléctrica, incluido el Centro de Distribución de Títulos y Documentos (CDT) de São Paulo, las oficinas centrales de registro digital en el capital. Según empleados locales, alrededor de las 13:00 horas se cortó la luz y, a las 14:30 horas, todavía no había vuelto.

El corte de energía afectó a varios restaurantes de la región, como Bovinus Churrascaria XV de Novembro, que, aún sin electricidad, se encontraba atendiendo a los clientes. Según el gerente Elio Rodighery, el corte de energía comenzó alrededor de las 00:30 horas, hora punta en el restaurante. “El movimiento comienza al mediodía, nuestro gran movimiento. pero nuestro cliente no vino hoy. Sólo trabajamos con el 30% del movimiento normal”, dijo Rodighery a Agência Brasil .

Recordó que esta es la segunda vez, en menos de una semana, que el restaurante enfrenta el problema. “Trabajamos cinco horas al día durante el almuerzo. Pero hoy sólo pudimos trabajar una hora y media [cuando había electricidad]. El lunes, se fue la luz toda la noche y no volvió hasta el día siguiente, a las 9 de la mañana. Pero los cocineros llegan aquí a las 6 de la mañana, para darles tiempo de manipular la comida para servir al cliente. Pero la luz no llegó hasta las nueve de la mañana. ¿Y cómo se puede preparar comida a las 9 de la mañana? El martes trabajamos deprisa, todo estaba ocupado para poder servir el almuerzo. El miércoles había luz, pero hoy volvió a faltar. Perdimos tres horas y media de servicio, es decir, perdimos alrededor del 60% de nuestras ventas”, se quejó.

Rodighery dijo que intentó hablar con la concesionaria de Enel para quejarse de la falta de energía, pero no obtuvo respuesta. “No podíamos hablar con ellos. Hay mucha gente llamando. Creo que no pueden ayudar a todos y además no saben qué decir”, se quejó. “Voy a pagar R$ 22.000 por la energía, así que no tengo [luz]”, dijo.

El administrador de uno de los edificios de la región, Rubens Kemen Filho, de 44 años, dijo al periodista que el lugar fue alquilado para la Feira Na Rosembaum, que reúne a artistas, artesanos y diseñadores de todo el país. La feria estaba abierta, pero el lugar estaba completamente sin electricidad.

“Alquilamos este espacio temporalmente para la feria. Empezamos el montaje anoche, la feria empezó ayer y el final será el lunes (25). Esta mañana temprano, la luz empezó a fluctuar mucho. Hubo una subida de tensión y los generadores se activaron. El diésel se acabó después de una hora y media sin luz. La feria no puede funcionar sin energía, lo que impacta directamente en las ventas. Gente de todo Brasil viene a exponer aquí y [la falta de energía] afecta las ventas. Es muy difícil y no hay ninguna previsión de cuándo [volverá la luz]”, destacó Kemen.

“El ayuntamiento está indignado por la falta de respeto de Enel hacia la población de São Paulo. Si bien la empresa no tiene ningún vínculo contractual con la alcaldía, siendo el gobierno federal el responsable de otorgar, regular y fiscalizar la empresa, a través de la Aneel, la alcaldía, en nombre de la población, seguirá exigiendo enfáticamente a los responsables organismos para que la empresa sea sancionada en defensa de la población de nuestra ciudad”, dice la nota del ayuntamiento.

Histórico



Según el Ministerio de Minas y Energía, la falta de energía afectó a 35 mil personas. El ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, convocó al presidente de la concesionaria a Brasilia para brindar aclaraciones.

El gerente de Lanches Eminente, Jaelton Santos, de 42 años, también se quejó de la falta de energía y de las dificultades del día. “Llevo una hora y media sin luz, la segunda vez solo esta semana. El martes se cortó la luz desde las 2 de la mañana hasta las 9 de la mañana. ¿Quién pagará esta factura? No hay extractor, ni ventilador, ni tomacorriente para snacks, ni energía para la freidora eléctrica. Aquí nos quedamos perdidos”, resumió.

“Ya llamé al concesionario, pero la llamada se cortó a los 4 minutos. Estamos aquí esperando, sin saber cuándo volverá la luz”, se quejó.

En un comunicado de prensa, Enel Distribuição confirmó que algunos clientes de la región de Rua 25 de Março “tuvieron afectado su suministro de energía” a partir de las 12:45 horas. “Equipos de la distribuidora se encuentran en el lugar para inspeccionar el tramo de la red eléctrica que da servicio a la calle e iniciar las reparaciones necesarias”, afirma la concesionaria.

Debido a la constante falta de energía en los últimos días, la ciudad de São Paulo informó que presentará una nueva denuncia contra Enel ante el gobierno federal, contactando a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) y al Tribunal Federal de Cuentas (TCU). “La administración municipal había interpuesto recientemente dos acciones legales contra la empresa en estos dos órganos”.

El alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, informó que propondrá a esos órganos que los municipios puedan avalar concesiones federales que presten servicios a las ciudades.

El pasado lunes (18) , vecinos de los barrios de Vila Buarque, Higienópolis, Santa Cecília y Consolação se quejaron de la falta de energía en la región, que afectó a comercios, escuelas, viviendas y hospitales, como la Santa Casa.

Antes, el viernes (15), el aeropuerto de Congonhas, en el sur de São Paulo, se quedó sin electricidad y tuvo que suspender las operaciones de aterrizaje y despegue durante más de una hora. Enel en su momento, informó que un incidente en la red eléctrica que abastece al aeropuerto de Congonhas provocó una interrupción en el suministro eléctrico en el lugar. Según Enel, se realizaron maniobras en su red para restablecer el servicio y se normalizó. El sábado (16), los comerciantes de la Rua 25 de Março se quejaron de un apagón en la región central.

En nota, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) informó a Agência Brasil que está monitoreando los últimos eventos en el área de concesión de la empresa y solicitó información a Enel-SP para evaluar las causas e impactos de los eventos antes mencionados.

“Cabe señalar que la Agencia emitió recientemente un aviso de infracción a la concesionaria por valor de R$ 165 millones debido a la respuesta de la empresa a fenómenos climáticos severos y que en los últimos 5 años Enel-SP fue multada con R$ 321 millones. Además de las multas, las distribuidoras también son sancionadas con indemnizaciones en la factura del consumidor por no respetar los límites de duración y frecuencia de las interrupciones establecidos por la Aneel. En 2023, Enel-SP pagó alrededor de R$ 105 millones en descuentos en la factura a los consumidores por incumplimiento de estos límites”, dice la nota.

Fuente: Agencia Brasil