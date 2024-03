AMPLIAR Encuesta del CFM apunta a lesiones graves y muertes

21/03/2024 - Encuesta

Brasil tiene casi dos casos por día de ejercicio ilegal de la medicina

Brasil ha registrado casi dos casos por día de práctica ilegal de la medicina en los últimos 12 años. Los datos fueron publicados ayer jueves por el Consejo Federal de Medicina (CFM). La encuesta, según la institución, fue motivada por casos reiterados de delitos recientes, que resultaron en lesiones graves y muerte de pacientes.

Entre 2012 y 2023, el país registró 9.875 casos de delitos, ya sea en medicina, odontología o productos farmacéuticos. En el Poder Judicial hubo 6.189 nuevos casos de este tipo. Las Comisarías de Policía Civil registraron 3.337 denuncias policiales. Los datos fueron recabados del Consejo Nacional de Justicia (CNJ), del Poder Judicial de los estados y de las policías civiles de las 27 unidades de la Federación a través de la Ley de Acceso a la Información (LAI).

Río de Janeiro es el estado con mayor número de registros en comisarías de la Policía Civil: 937 incidentes. De ese total, 11 resultaron en muerte: cinco en la capital de Río de Janeiro y 31 provocaron lesiones corporales graves. El tribunal estatal registró la mayor cantidad de casos nuevos el año pasado (74).

São Paulo ocupa el segundo lugar, con 528 incidentes policiales. La mayoría de ellos ocurren en el interior del estado. Le sigue Minas Gerais, en tercer lugar, con 337 ocurrencias.

La institución también advierte sobre la subregistro de casos. Cinco estados no enviaron la información solicitada: Espírito Santo, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul y Alagoas. En el caso de este último, no hay datos en la base de datos anteriores a 2021. Según el CFM, Rio Grande do Sul envió datos amplios que no permitieron un recorte específico. Algunas no cuentan con datos actualizados, ni base de datos histórica con información desde 2012.

El ejercicio ilegal de la medicina es un delito previsto en el artículo 282 del Código Penal, sancionado con multa de 6 meses a 2 años.

"Escapa de promesas milagrosas"

El presidente del CFM, José Hiran Gallo, afirmó que la sociedad necesita estar constantemente informada sobre los peligros de someterse a procedimientos médicos realizados por profesionales sin la capacitación adecuada.

“En caso de duda, vale la pena consultar los sitios web de los Consejos Regionales de Medicina o del CFM para saber si el profesional está registrado como médico y si está activo. Siempre decimos: eviten las promesas milagrosas, especialmente las publicadas en las redes sociales”, afirmó.

En caso de irregularidades, la recomendación es denunciarlas a la policía y a los consejos médicos, para que también se pueda abrir una investigación administrativa y remitirla a otros órganos.

Casos emblemáticos

El CFM destacó algunos casos recientes de práctica médica ilegal que tuvieron mayores repercusiones. En febrero de este año, un dentista fue detenido en Recife por impartir cursos de reposición hormonal prohibidos. En agosto del año pasado, la policía inició en Goiânia una investigación sobre una mujer que causó daños corporales a pacientes en clínicas de belleza. En la misma ciudad, en noviembre, se abrió una investigación contra cuatro dentistas, que realizaban procedimientos estéticos exclusivamente para médicos.

En Coroados, interior de São Paulo, una mujer fue detenida por utilizar la matrícula profesional de otro médico y acudió a atender a 30 pacientes en las Unidades Básicas de Salud (UBS). El caso se registró en marzo de este año. En Divinópolis, en el centro-oeste de Minas Gerais, un médico biomédico fue detenido en mayo de 2023 por provocar la muerte de un paciente durante una cirugía ilegal.

Fuente: Afencia Brasil