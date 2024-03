AMPLIAR Cortes prolongados de energía y sin ventas

20/03/2024 - Economía

Cortes de energía en Sao Paulo genera una ola de despidos

El centro de la capital paulista volvió, ayer miércoles, a afrontar la falta de electricidad. Las empresas con sede en la región afectada despidieron a sus empleados a primera hora de la tarde, los hospitales tuvieron que reiniciar los generadores, los condominios tuvieron que alquilar camiones cisterna para suministrar agua y los comerciantes calificaron la situación de caos.

Sigue.

Los barrios de Higienópolis, Bela Vista, Santa Cecília, Consolação, Campos Elíseos, Vila Buarque y Cerqueira César, en la región central de la ciudad, que sufrieron un apagón el lunes (18) y el martes (19), volvieron a No energía esta tarde temprano.

“El lunes estábamos preocupados por el helado, pero luego le agregamos hielo y lo mantuvimos hasta las 7 de la tarde. A día de hoy todavía no tengo una previsión de cuándo volverá la luz. Todo es caos. Nuestro punto fuerte aquí es la entrega de galones de agua. Y no hay forma de realizar entregas porque no hay ascensores que funcionen en los edificios”, dijo Adriana da Silva, propietaria de un negocio en Bela Vista.

La mayoría de los clientes del local son de las calles Frei Caneca, Augusta, Piauí y Antônio de Queiroz, que se quedaron sin electricidad esta tarde.

La concesionaria Enel Distribuição São Paulo confirmó que uno de los circuitos de la red de distribución subterránea, que atiende a los barrios, comenzó a presentar nuevamente problemas alrededor de las 12:40 de hoy.

“Por la mañana, la empresa ya había restablecido el suministro eléctrico a todos los clientes cuyo servicio se vio afectado el pasado lunes. Incluso después de la restauración, los equipos de la empresa permanecieron en el lugar trabajando para reconfigurar completamente la red afectada. Sin embargo, durante los trabajos identificaron un indicio de una nueva falla, optando por desconectar preventivamente uno de los circuitos”, dijo en una nota.

Enel afirmó que ya había restablecido el suministro eléctrico al 60% de los clientes afectados a las 14:00 horas y que seguía trabajando para normalizar el resto. Al final de la tarde, la concesionaria informó que, hasta las 16.05 horas, había restablecido el suministro eléctrico al 97% de los clientes afectados. "Los clientes restantes (alrededor de 1.000) serán abastecidos hoy a través de generadores".

La empresa OMA, que administra condominios residenciales en la región afectada, envió un aviso a los vecinos informándoles que los reservorios de agua se estaban agotando y que sería necesario utilizar camiones cisterna para abastecer de agua. "Sin embargo, debido a la zona restringida [para camiones] en la región, la entrega sólo se puede realizar por la noche".

El Hospital Santa Isabel, de la Rede D'Or, ubicado en el barrio Santa Cecília, informó que tuvo que volver a utilizar generadores esta tarde, entre las 13 y las 14 horas, por falta de energía eléctrica. El equipamiento, sin embargo, sólo cubre áreas vitales, como hospitalizaciones y emergencias.

Despido

Las empresas con sede en la región afectada comenzaron a despedir empleados a primera hora de la tarde, ya que el corte de energía duró más de una hora. “Ha pasado más de una hora, más o menos, desde que se fue la luz en el edificio donde trabajamos. Nosotros esperamos. Cuando no volvió la luz, nuestro gerente nos despidió. Nos vamos a casa”, dijo la trabajadora social Cláudia Zamboni, a primera hora de la tarde.

La analista de tecnologías de la información Érica Melo, que trabaja en la Rua da Consolação, también se fue temprano a casa. “Ayer tuvimos una caída, pero fue rápida. Hoy, aparentemente, no hay previsión alguna. Todos en el edificio fueron despedidos”, dijo.

Fuente: Agencia Brasil