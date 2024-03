AMPLIAR El boleto para los docentes tendrá un descuento del 50%

En una conferencia de prensa junto a los representantes gremiales docentes, el gobernador Osvaldo Jaldo, anunció este miércoles una significativa decisión destinada a aliviar la carga económica de los docentes tucumanos. La medida, que entra en vigor de manera inmediata, establece que el sector recibirá un descuento del 50% en el costo de los boletos de transporte público, siempre que estos superen los $1500. Este descuento se suma al 30% de bonificación que ya tenía el sector en el pasaje.

“Es un tema que no lo podíamos resolver nosotros unilateralmente, porque todo lo resolvemos a través del dialogo. Siempre convocamos a quienes tienen las diferentes responsabilidades y las prestaciones de los servicios públicos de la provincia”, dijo Jaldo que agradeció el gesto de las empresas de transporte por acceder a la medida.

De la conferencia participaron ministros y secretarios del Gabinete provincial, junto al secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (Atep), Hugo Brito; Isabel Ruiz, referente de la Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (APEMyS), y Daniel Vizcarra de la Unión Docentes Tucumán (UDT)

De $0 a $1500 los boletos siguen teniendo una bonificación del 30%, pero de $1500 para arriba, fuese cual fuese el monto del boleto o del abono que saquen, tienen el 50% de bonificación”, dijo Jaldo.

En ese sentido, informó que el beneficio es hasta la primera semana de julio cuando inicien las vacaciones y remarcó que “la bonificación adicional no le cuesta un peso al Estado provincial. Es decir que corre el 100% por cuenta y orden de los empresarios”.

Los docentes interesados en acceder a este beneficio, afirmó el Gobernador, “deben presentar su constancia de docencia y su DNI al adquirir los boletos en las respectivas empresas de transporte público”. “No hay ningún trámite adicional por hacer”, señaló al respecto.

Variables

En referencia al término de la resolución, el jefe del Poder Ejecutivo dijo que en el lapso de julio analizarán cómo está la situación económica. “Veremos cómo impactan las variables macroeconómicas en el bolsillo de la gente y también en las diferentes actividades y, en este caso, en el transporte público del pasajero”, afirmó.

“El servicio público más económico hoy en la provincia es el colectivo, a pesar de los incrementos que han tenido los pasajeros. Es decir, vamos viendo los beneficios siempre sosteniendo un servicio público de transporte de pasajeros funcionando. Entonces, esta bonificación es hasta julio y luego nos vamos a sentar con los gremios de nuevo que son quienes han solicitado este beneficio”, afirmó y remarcó que los trabajadores habían solicitado el 100%. “Hoy es imposible poder prestar el servicio en esas condiciones, por eso los empresarios han cedido el 20%”, afirmó.

Granito de arena

“No hay duda que acá tenemos que poner un granito de arena a todos y como la provincia de Tucumán viene haciendo un gran esfuerzo. Ha establecido también un plan de salvataje para las empresas públicas de transporte de pasajeros por 90 días que más o menos coincide hasta el mes de junio. Casi coincidente este beneficio con el salvataje y los aportes que hace la provincia para que hoy ese servicio público pueda funcionar”, analizó.

“Es decir, la provincia viene haciendo un esfuerzo y acá les tocó hacer el esfuerzo a los empresarios que tienen las diferentes líneas de colectivos en la provincia de Tucumán a quienes les agradecemos mucho pero también a quienes siempre les vamos a seguir pidiendo que mejoren los servicios. También les vamos a pedir que mejoren las frecuencias y que cada día tengamos mejor servicio público de transporte pasajeros en la provincia de Tucumán”, amplió.

A rajatable

También dijo: “el Gobierno viene cumpliendo a rajatabla con los aportes que nos hemos comprometido para que el servicio público funcione. Venimos cumpliendo para que nuestros estudiantes de nivel primario, secundario, terciario y universitario puedan tener el boleto estudiantil en la provincia de Tucumán, pero además para que nuestros abuelos, merecidamente, puedan tener ese derecho que realmente se les tendría que haber reconocido hace muchos años y que por diferentes motivos nunca se lo hizo. Ellos también puedan tener el boleto gratuito para poder trasladarse ya que han dado prácticamente toda una vida, una vida de trabajo, una vida por sus hijos, por sus nietos y por lo menos que a esta edad tengan la posibilidad de subir a un colectivo y poder trasladarse a donde ellos lo deseen de manera gratuita”.

Y concluyó: “seguramente que en el mes de julio nos vamos a sentar, vamos a evaluar la situación porque también este salvataje implementado por la provincia llega más o menos a esa fecha y estaremos conversando con los gremios y estaremos conversando con quienes son hoy los que llevan adelante las prestaciones del servicio público de transporte de pasajeros”.

Destacaron el anuncio

Montaldo, analizó el anuncio de esta mañana del gobernador, Osvaldo Jaldo, con respecto al beneficio para los docentes que viajen al interior que implicará un descuento del 50% en el costo de los boletos de transporte público de pasajeros que superen los $1500.

A su vez, el secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (Atep), Hugo Brito; Isabel Ruiz, referente de la Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (APEMyS), y Daniel Vizcarra de la Unión Docentes Tucumán (UDT) valoraron el anuncio formulado por el mandatario tucumano.

Montaldo explicó: “veníamos trabajando tanto con las organizaciones gremiales, el pedido que ellos nos hacían respecto al boleto para los docentes y también con las empresas de transporte para ver si podíamos acercar posiciones. Hemos logrado que todos los docentes que pagan un boleto a partir de 1.500 pesos reciban el 50% de descuento. Esto va a estar en vigencia desde hoy hasta la primera semana de julio porque después de ella empiezan las vacaciones y nos volveremos a reunir con las empresas de transporte para ver si esto puede continuar o incluso vamos a ver cómo sigue el país y la economía, si esto se puede incrementar o hacer extensivo a más”.

Entre los requisitos para acceder al beneficio, la ministra dijo que los docentes “lo único que tienen que hacer es llevar una certificación que le dé la directora de la escuela que certifique que es docente y llevar su DNI. Con esto ya se inicia el trámite. Claro, es como sacar el abono, pero la mayoría ya los tienen porque ellos vienen viajando. Lo que se hace es favorecerlo con una mayor rebaja”.

Asimismo aseguró: “La mayoría de los docentes ya tienen el abono y se les venía haciendo el 30% porque la mayoría viaja fuera de la capital o zona metropolitana. Así que automáticamente ahora pasa a tener un 20% más, es decir, un 50% de rebaja en aquellos boletos a partir de 1.500 pesos”.

En cuanto a si el beneficio se aplicará también para los docentes privados, Montaldo dijo: “mañana tenemos una reunión con las organizaciones gremiales, con SADOC, para tratar el tema. Ojalá podamos llegar. Las escuelas representan un 25% en cuanto a los alumnos. Entonces, en general, entre un 20 y un 25% es la educación privada”.

Brito comentó: “Nos sorprendió este anuncio. Hace dos semanas presentamos a Aetat una nota pidiendo el 50% de descuento para toda la provincia, incluso el boleto urbano. Pero con esta novedad de que se aplicará a los boletos de 1500 pesos para los docentes que más gastan al trasladarse a largas distancias. Es una gran ayuda al boleto del docente. Por supuesto que nunca es suficiente en esta situación de crisis y de ajuste salvaje es complicadísimo obtener cosas. Por lo que uno valora mucho lo que va consiguiendo y se tiene que ir afianzando. El boleto urbano no entrará dado el monto establecido. Sabemos que muchos docentes no van a estar conformes pero para nosotros es un avance”.

Vizcarra expresó: “representamos a la mayoría de la docencia y por eso presentamos la nota pidiendo el boleto gratuito. Por lo menos se dio este 50% de descuento. No es suficiente pero es un avance importante teniendo en cuenta la crisis que estamos viviendo”.

Ruiz declaró: “Consideramos que es un paso y un pequeño beneficio para los que pueden utilizar el transporte. Pero tenemos un sector docente que no se traslada a las escuelas en colectivos porque las empresas no llegan a las escuelas, no coinciden los horarios y si los maestros no utilizan los vehículos no pueden llegar. Hay docentes que tuvieron que renunciar porque no podían trasladarse. Necesitamos una respuesta para ese sector y lograr un mecanismo para esos compañeros que se trasladan en sus vehículos. Una ayuda va a ser bien recibida”.