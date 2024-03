15/03/2024 - Danza

El Ballet Estable abre la temporada con un estreno internacional

Las funciones tendrán lugar los días jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de marzo a las 21 en el Teatro San Martín.

Con el estreno internacional de la obra “Los amores de Lola”, y en el marco del Mes de la Mujer, bajo la consigna “Marzo Danza para la Mujer”, el Ballet Estable de la provincia -dependiente del Ente Cultural de Tucumán- abre su temporada artística 2024. Las funciones tendrán lugar los días jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de marzo a las 21 en el Teatro San Martín (Av. Sarmiento 601), en homenaje a la escultora tucumana más destacada de la historia argentina. La entrada será libre y gratuita, por orden de llegada.

El estreno de “Los amores de Lola” marca el debut de la nueva Directora Artística del Ballet Estable, Melisa D’Amato, recientemente designada en el cargo por concurso de oposición y antecedentes, en cumplimiento con la Resolución Nº 4345/01 del 8/11/2023 (ECT).

Se trata de una obra en cuatro escenas, con música de Hania Rani y coreografía de Melisa D’Amato, que busca entrar en la intimidad de la escultora tucumana con sensibilidad y emoción, a través de bellas imágenes y la reconstrucción de pasajes importantes en la vida de Dolores Mora, quien se destacó en espacios generalmente vedados a las mujeres de su época. Basada en su biografía, la obra relata sus experiencias, sus vínculos más cercanos y su lucha contra los prejuicios y el conservadurismo de la época. La representación de los grandes amores de la vida de Lola, que ayudaron a manifestar su obra y convertirse en la escultora argentina más halagada y discutida de los últimos años; el vínculo con sus padres, a los que amó profundamente; su maestro, y por supuesto el “Mármol”, en donde perpetúa no solo su obra, sino también su espíritu de lucha.

“En el marco del mes de la mujer, esta obra justamente está destinada a homenajear a la reconocida artista tucumana Lola Mora. Es una obra muy sentimental, que nos hace recordar lo importante que es mirar al pasado, a lo que nuestros artistas han dejado a la comunidad; y también poder reivindicar el rol de la mujer como artista”, destaca D’Amato.

Integran el Ballet Estable de la Provincia Paula González, Daniela Reyes , Verónica Abdelnur, Solana Burgos, Flavia Marcantonio, Valeria Hurtado, María José Frigeri, María Inés Yufra, María José Diez Gómez, Julia de La Silva, Andrea Dilascio, Romina Lazarte, Constanza Iturre, Victoria Maisano, Agostina Chain, María Belén Serrano, Sabrina Fresco, María Pía Álvarez Rojo, Camila Paoloni, Candela Soto, Oriana Oldani Getar , Fionna Viscido, Ricardo Contreras, Oscar Medina, Eduardo Jiménez, Rodrigo Reinoso, Franco Ríos, Gastón Gutiérrez, Facundo Basso, Salvador Arbeloa, Emiliano Núñez Campero, Maximiliano Díaz y Ángel Buy.

Acompañarán en este estreno el Ballet Contemporáneo de la Provincia, a cargo de la directora artística Patricia Sabbag, con la reposición de “Bruma Danza”, obra ganadora del premio Nacional de Igualdad Cultural 2013 otorgado por los fondos para el Fomento de la Cultura desarrollado por la Presidencia de la Nación Argentina. Bruma danza se compone de distintos cuadros que exploran en la danza de la vida sobre las profundidades de la experiencia humana, en conexión con la esencia de la existencia.

Componen el Ballet Contemporáneo María Aguilera, Ana María Andole, Zulema Asís, Karina Ávalos, Melisa Bellagamba, Mónica Castro Lorca, Damián Carabajal, Marta Diez, Rita Di Vece, Walter Ferreyra, Gabriel Gómez Sastre, Romina López, Martín Machí, Alejandra Martínez, Juan Manuel Martínez, Melina Flavia Martínez, José Pinto, Ana Carolina Represa, Noelia Robles, Alfredo Salomón y Rafael Segovia.

Sobre Melisa D’Amato

Se formó como Profesora Superior de Danza en la ESEA; es Licenciada en Gestión Educativa.

Entre 2003 y 2006 fue bailarina del Ballet Estable de Tucumán; y entre 2006 y 2013 bailarina titular solista del Ballet Oficial de la Provincia de Salta. Fue Directora General de ONG Fundación Alexander de Salta. Coordinó tres Master Class con Cecilia Kerche en Salta, con Paloma Herrera y con Marianela Núñez. Participó como bailarina profesional en una gira por Brasil (Regina Pasis) y en el Conservatorio REIMS de Francia. Fue Maestra preparadora de los ballet Clásico y Folklórico estables de la Provincia de Salta; Jurado internacional en Santa Cruz, Bolivia del Concurso Danscénica. Participa activamente en la formación de bailarines profesionales de FASES Danza, institución abocada a la promoción y proyección de la danza en Bolivia.

Sobre Patricia Sabbag

Egresada de la Carrera Universitaria de Danza Contemporánea, Facultad de Artes, UNT. En 1998 obtuvo en Londres un Professional Diploma in Dance Studies de la escuela del Laban Centre London. Integró la compañía I. D. Dance sumándose al plantel docente de la agencia de danza DanceEast. Estuvo becada por la fundación Antorchas y por Suffolk Council of England en Buenos Aires y Viena. En 2002 obtuvo la Maestría con distinción en Contemporary Theatre Studies en el Centre for Theatre Studies de la Universidad de ESSEX. Tomó seminarios con maestros de nivel internacional como David Zambrano, Susanne Linke, Ismael Ivo, Lauren Potter, Cristina Caprioli, Duncan Macfaland, Siobhan David company, entre otros. Es directora del Ballet Contemporáneo de Tucumán desde 2004.