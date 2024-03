14/03/2024 - Operativo

El SIPROSA cuenta con especialistas de primer nivel en el tratamiento de heridas crónicas

Dentro de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública, a cargo de Luis Medina Ruiz, se brinda atención especializada a pacientes que, por diversas patologías, presentan lesiones crónicas.

En este esquema, Silvana López, dermatóloga, especialista en heridas crónicas del Hospital Avellaneda, explicó: “En el caso de las heridas crónicas, sabemos que como médicos especialistas en dermatología, tenemos que trabajar con un equipo multidisciplinario. La idea es justamente esa, una vez que se detecta la patología de base, trabajar con especialistas, flebólogos, la parte de cirugía vascular, de endocrinología, para que regulen el control metabólico en caso de tratarse de un pie diabético, y todos aquellos que son relevantes, incluyendo infectólogos”.

“Permanentemente, los profesionales intervinientes realizan capacitaciones con el objetivo de hablar, de alguna manera, un mismo lenguaje. Acá de por sí, solo no se puede trabajar en equipo, formando, haciendo la identificación de las diversas patologías que pueden llegar con heridas crónicas”, destacó.

“Las heridas crónicas, un poco para tener el concepto, es toda lesión que no se cura, en un periodo de menos de seis meses. Pueden ser de origen vascular y por múltiples patologías que recibimos en el Hospital Avellaneda. Una herida crónica, no solo es una herida varicosa, puede ser arterial o derivadas de otras enfermedades, que son endémicas en nuestro medio, como, por ejemplo, la leishmaniasis, cuya manifestación cutánea son úlceras, que, si uno no conoce realmente el factor epidemiológico, puede pasar, sin haberse el diagnóstico, relató.

Entonces, agregó la profesional, consideramos como herida crónica, todo lo que sea de diferente origen, ya sea vascular, parasitario, infeccioso, o autoinmune, es decir, por otras enfermedades que van a dar heridas, sobre todo, en diferentes partes del cuerpo especialmente, en los miembros inferiores. En este servicio, enseñamos y capacitamos, sobre todo a nuestros residentes, al reconocimiento de lo más importante.

“El pie diabético, es una patología que aumentó en prevalencia, incidencia, y, sobre todo, en complicaciones. Por lo tanto, cuando el residente, el médico o el especialista, recibe a estos pacientes, sepan detectar, cuáles son los pies de alto riesgo, que son los que vienen infectados, con un componente isquémico y los pies diabéticos que llegan con artropatía diabética o pie de charcot, que son agudos, y tenemos que resolver el problema en el momento, no debemos esperar”, indicó.

Finalmente, la doctora Silvana López, comentó: “Además del servicio del Hospital Avellaneda, estamos trabajando con el Hospital de Lomas de Tafí, tenemos nuestro centro de internación. Allí, está la doctora Daniela Musa, infectóloga, compañera de equipo y en los estudios que realizamos en Buenos Aires. La gente puede concurrir al consultorio 19 de Heridas Crónicas y pie diabético, del servicio de dermatología del Hospital Avellaneda, de lunes a viernes de 8:00 a 11:30 horas. Somos referentes en el Norte, y recibimos pacientes de otras provincias. Hoy justamente, recibimos un paciente de Santiago del Estero, muy complicado, y se le está haciendo los estudios e ingresándolo al Hospital de Lomas, donde realizará el tratamiento específico, con antibióticos”.