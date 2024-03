13/03/2024 - En General

Consejos útiles para evitar golpes de calor en Tucumán

Personas de todas las edades deben protegerse de las altas temperaturas. No sólo cuando practican deportes, sino también en la vida diaria. Las recomendaciones brindas por la Dirección de Medicina del Deportes son claves para cuidar la salud.

El director de Medicina del Deporte del Siprosa, Roque González, brindó recomendaciones para prevenir golpes de calor en niños, adultos, adultos mayores y deportistas.

González puntualizó: “Es muy importante que todos tomemos conciencia que no solamente tenemos que cuidarnos del calor porque hoy uno se siente agobiado por el calor, pero hay otros factores que agravan la situación todavía más, como es la humedad. Entonces tenemos dos situaciones que se potencian y que hacen que la actividad física, estar expuesto a un ambiente de calor, incluso en reposo, nos exponga a una deshidratación”.

Entonces, dijo, “es muy importante estar permanentemente hidratado y tratar de estar con la ropa adecuada a la situación. Si se está expuesto al sol, tratar de que sea una ropa que nos proteja de los rayos ultravioleta y que nos permita la evaporación de la transpiración”.

“Ahí ustedes se deben recordar que antiguamente la gente se ponía ropa para favorecer la transpiración, plásticos o facas elásticas que son, digamos, claramente medidas totalmente inadecuadas para este tipo de clima, para este tipo de situaciones, que no ayudan en nada y favorecen la deshidratación” y completó: “Entonces es muy importante tener el cuidado primero de tratar de evitar las situaciones que nos facilitan, o sea, los ambientes extremos, la exposición al sol, las humedades extremas, estar permanentemente hidratados, siempre”.

“La cantidad de líquido que yo tengo que incorporar depende de qué tanto estoy transpirando. Si yo soy una persona que tiene por naturaleza mayor tendencia a transpirar, yo debo hidratarme adecuadamente en función de esa cantidad de líquido”, declaró.

Por otro lado, aconsejó en torno a los horarios para practicar deportes: “hay una recomendación escrita que comienza a las 10 de la mañana y es hasta las 16 o 17. Pero en realidad yo creo que los horarios deberían no ser tan fijos, o creer que son tan fijos, porque hoy por hoy a las 5 de la tarde hace mucho calor y tenemos una humedad que realmente no es conveniente a la mayoría. Entonces, si el día está pesado y caliente, no nos fijemos en el reloj, esperemos que la temperatura baje, que las instancias sean un poquito mejor para recién tomar la actividad física”.

Explicó también que la actividad física es fundamental: “el mensaje siempre tiene que ser, hagamos actividad física, pero nunca bajo condiciones que nos expongan o que nos favorezcan algún evento” y comentó que los niños y los mayores son más susceptibles a la climatología por lo que hay que reforzar los cuidados.

“La temperatura, la humedad, la sensación térmica, como le decía, los cuidados que uno tiene que tener sobre la hidratación, sobre la ropa, pero no nos olvidemos que el golpe de calor es una situación que puede causar muerte súbita y es un fenómeno que muchas veces no se reconoce como tal”, observó.

Consejos

Mantenerse hidratado y estar vestido de manera adecuada a la situación. Eso es básico.

Evitar toda situación que favorezca la deshidratación o el golpe de calor.

No exponernos o exponer a mi familia a que alguno de los invitados sufra un evento grave. Tengamos mucho cuidado.

Practica actividad física a primera hora, por la tarde o a finalizar el día.