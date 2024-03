AMPLIAR No fue una gripesiña

11/03/2024 - Salud

Investigación evalúa secuelas del covid-19 en la población brasileña

El Ministerio de Salud inició ayer lunes la segunda fase de recolección de datos para un estudio poblacional sobre Covid-19 en Brasil. Durante el mes de marzo se realizarán visitas domiciliarias a 33.250 personas que han pasado la enfermedad y que viven en 133 municipios brasileños. El objetivo, según el ministerio, es recopilar datos para apoyar la creación de políticas públicas destinadas a tratar las llamadas condiciones post-covid o long-covid, clasificadas como secuelas de la enfermedad.

El estudio, denominado Epicovid 2.0: Encuesta nacional para evaluar la dimensión real de la pandemia de Covid-19 en Brasil, es coordinado por la Secretaría de Vigilancia en Salud y Medio Ambiente y encargado a la Universidad Federal de Pelotas. En un comunicado, el ministerio destacó que, hasta la fecha, no existen estimaciones nacionales sobre el impacto a largo plazo de la enfermedad. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que el 20% de las personas infectadas, independientemente de la gravedad del cuadro, desarrollan cuadros post-covid.

La expectativa del ministerio es que el período de recolección de datos dure entre 15 y 20 días. La investigación utilizará información de 250 ciudadanos de cada uno de los municipios seleccionados que ya han participado en las cuatro rondas anteriores de trabajo científico, en 2020 y 2021. Para ello, equipos de entrevistadores visitarán los hogares para escuchar a los vecinos sobre cuestiones centradas en sobre puntos como la vacunación, los antecedentes de infección, los síntomas duraderos y los efectos de la enfermedad en la vida diaria.

“Todos los participantes serán seleccionados de forma aleatoria, mediante sorteo. Sólo una persona por hogar responderá al cuestionario”, destacó el ministerio, citando que, a diferencia de las primeras etapas del estudio, en la fase actual no habrá ningún tipo de extracción de sangre ni ninguna otra prueba Covid. También participan de la investigación la Universidad Católica de Pelotas, la Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto Alegre, la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) y la Fundación Getúlio Vargas (FGV).

Entrevistadores identificados

Todas las entrevistas serán realizadas por la empresa LGA Assessoria Empresarial, contratada por el ministerio. “Os profissionais que farão o contato direto com os moradores para a coleta dos dados receberam treinamento e estarão devidamente identificados com crachás da empresa e coletes brancos com as marcas da UFPel, da Fundação Delfim Mendes Silveira (FDMS) e da LGA”, destacou a Carpeta.

Para ayudar en el proceso de divulgación y esclarecimiento de la población, las alcaldías de las 133 ciudades involucradas en el estudio fueron notificadas del trabajo -a través de sus direcciones municipales de salud- y participaron de una reunión en línea con el epidemiólogo Pedro Halla, coordinador de la investigación, y miembros del ministerio. La pauta es que, en caso de dudas, los vecinos deberán ponerse en contacto con su ayuntamiento.

También se puede contactar con la empresa LGA a través de los teléfonos (31) 3335-1777 y (31) 99351-2430. La información sobre Epicovid 2.0 también está disponible en los sitios web del Ministerio de Salud y de la Universidad Federal de Pelotas.

Entre 2020 y 2021, Epicovid-19 sirvió para pintar un panorama de la pandemia que ayudó a los científicos y a las autoridades de salud pública a comprender mejor los efectos y la propagación del virus en Brasil. Entre las principales conclusiones, el estudio señaló que el número de personas infectadas en ese momento era tres veces mayor que los datos oficiales, teniendo el 20% más pobre el doble de riesgo de contagio respecto al 20% más rico.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el escenario del covid-19 en el mundo como pandemia. Cuatro años después, también este lunes, el Ministerio de Salud anunció la creación de un monumento a las víctimas de la enfermedad que mató a 710.000 brasileños. El lugar elegido, según la Ministra de Salud, Nísia Trindade, es el Centro Cultural del Ministerio de Salud en Río de Janeiro.

“Cuando hablamos de un memorial y de una política de memoria, porque eso es lo que proponemos, no limitamos la pandemia de covid-19 al pasado. Como toda reflexión sobre la memoria, conocemos el componente político actual de las acciones de memoria. Y, al mismo tiempo, recordamos que, a pesar de haber superado la emergencia sanitaria, no hemos superado el Covid-19 como problema de salud pública”.

Fuente: Agencia Brasil