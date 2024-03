AMPLIAR La mayoría son pobres

11/03/2024 - Crisis

Brasil: Casi 10 millones de jóvenes sin educación básica no van a la escuela

En Brasil, 9,8 millones de jóvenes, de 15 a 29 años -o el 19,9% de la población de este grupo de edad- no han completado la educación básica (compuesta por la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria) y no asisten a la escuela. según datos de la encuesta Jóvenes Fuera de la Escuela, de Itaú Educação e Trabalho y Fundação Roberto Marinho, con base en datos de la Encuesta Nacional por Muestra de Hogares, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) en 2022.

Sigue.

Según la encuesta, publicada ayer lunes, la mayoría de estos jóvenes (78%) provienen de familias con una renta per cápita de hasta un salario mínimo (R$ 1.412,00), y siete de cada diez (70 %) son de color negro. La mayoría (43%) no terminó la escuela primaria; el 22% completó la primaria pero no inició la secundaria; y el 35% tiene secundaria incompleta.

Ocho de cada diez de estos jóvenes llevan más de dos años sin ir a la escuela; la media, según la investigación, es de seis años sin ir a la escuela. La mayoría de ellos (84%) forman parte de la fuerza laboral: el 69% están empleados y, de ellos, el 67% están empleados de manera informal.

“Los datos revelan que la cuestión del mundo del trabajo es central en las decisiones de estos jóvenes que están fuera de la escuela, ya sea en la decisión de interrumpir sus estudios o de retomarlos. Tenemos el compromiso constitucional de formar profesionalmente a los jóvenes en la escuela, para que puedan garantizar una inserción productiva digna y seguir la carrera que deseen elegir”, destaca la superintendente de Itaú Educação e Trabalho, Ana Inoue.

La encuesta muestra que el 73% de los jóvenes dijeron que tienen la intención de completar la educación básica. Entre los principales motivos para terminar la escuela, los jóvenes señalan la perspectiva de mejorar su estatus profesional, ya sea para tener un mejor trabajo (37%) o conseguir un empleo (15%), seguido del deseo de asistir a la universidad (28%). ).

El 27% que respondió que no tenía intención de completar su educación indicó como principal motivo la necesidad de trabajar (32%), seguido de la necesidad de cuidar de su familia (17%). Del total de jóvenes entrevistados, el 92% coincide en que completar la educación básica les ayudaría a tener mejores oportunidades laborales.

“Fortalecer la educación profesional y tecnológica es fundamental en este sentido, para que los jóvenes tengan una formación adecuada y acorde a las tendencias del mundo laboral, así como es urgente crear condiciones para que esta porción de la población estudie y tenga oportunidades profesionales” , destaca Inoue.

En un comunicado, el Ministerio de Educación precisó que el gobierno federal instituyó en 2024 el programa Pé-de-Meia, destinado a promover la retención y finalización de los estudios de las personas matriculadas en la educación secundaria pública. “Su objetivo es democratizar el acceso y reducir la desigualdad social entre los jóvenes de secundaria, además de promover una mayor inclusión social a través de la educación, estimulando la movilidad social”.

Fuente: Agencia Brasil