07/03/2024 - 8M

Una multitud movilizará por el Día de la Mujer en Tucumán

La convocatoria será a las 17.30 en Plaza Urquiza, para marchar hacia Plaza Independencia. Se espera una participación masiva. "Contra el hambre y las políticas de ajuste. Hacemos marea juntes", convocan desde Ni Una Menos

Si bien el 8M no es asueto, varias mujeres toman la decisión de no asistir a sus trabajos para unirse a la marcha o hacer un paro para demandar por sus derechos. El vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que en el sector público el día será descontado si asisten a algún acto en horario laboral. "El Ministerio de la Mujer dejó de existir y, al menos en este Gobierno, no va a volver a existir jamás", dijo.

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, el movimiento de mujeres y diversidades en Tucumán se prepara para una nueva convocatoria en defensa de sus derechos. Verónica Camacho, una de las activistas de la Casa de la Mujer, reveló los motivos detrás de esta movilización y los desafíos que enfrentan. Según publicó enteratenoticias.com.ar

"Este año más que nada, vemos que corren peligro los derechos de las mujeres trabajadoras. Ayer Milei se refirió hacia nosotras como asesinas y estamos viendo día a día como las mujeres quedan en la calle afuera de los trabajos", explicó y agregó: "Vamos a marchar para pararle la mano al presidente y no vamos a retroceder en los derechos de las mujeres. Le decimos no al DNU y al protocolo antipiquetes".

Entre las preocupaciones principales se encuentran la eliminación del Ministerio de la Mujer y otros paquetes de medidas que afectan a las mujeres y diversidades. Se destacó la importancia de seguir luchando contra la violencia de género y de mantener en la agenda pública la problemática de los femicidios y los trans femicidios.

Se señaló el papel fundamental del movimiento de mujeres y diversidades en la defensa de los derechos y se convocó a una marcha multitudinaria en la Plaza Urquiza, donde se exigirá un alto a las políticas que vulneran los derechos de las mujeres y se reivindicará la lucha por una sociedad más justa e igualitaria.

En medio de la crisis económica y social que atraviesa el país, se resaltó la importancia de la solidaridad y se denunció la feminización de la pobreza, haciendo un llamado a la unidad y al compromiso de toda la sociedad en la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades.

La marcha partirá desde Plaza Urquiza hacia Plaza Independencia, en un recorrido que simboliza la lucha constante por la conquista y la defensa de los derechos en las calles. Se espera una participación masiva y se reafirmó el compromiso de seguir luchando hasta alcanzar la igualdad y la justicia para todas y todos.