06/03/2024 - Se reorganiza el PJ

Licencia para Alberto Fernández y congreso partidario el 22 de marzo

El martes a última hora hubo una reunión del consejo del Partido Justicialista en la sede nacional de la calle Matheu en la que estuvieron, entre otras importantes figuras del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el de Formosa, Gildo Infrán.

Allí se definió convocar al Congreso del PJ para el 22 de marzo. Ese día aceptarán el pedido de licencia a la presidencia del partido que solicitó el exmandatario Alberto Fernández y conformarán una "super comisión" de acción política con el objetivo de que todas las variantes del peronismo estén adentro y, en ese marco, convocar a elecciones internas que se realizarían antes de fin de año. "Hay que abrir las puertas, que entren todos y construir la mejor unidad en la diversidad", dicen algunos de los que participaron del encuentro.

"En el marco de un escenario de gravedad social e institucional que atraviesa nuestro país, como consecuencia de las políticas de ajuste ejercidas por el actual gobierno, el presidente del Congreso Nacional del PJ, compañero Gildo Insfrán, convocará para el próximo 22 de marzo del corriente año a sesión ordinaria del órgano partidario", expresaron tras el encuentro. En esa línea, especificaron que dentro del temario del Congreso "habrá una convocatoria amplia a todos los sectores: trabajadores, gremiales, feministas, juventudes, productivos, sociales y todos aquellos y aquellas que se sienten parte del movimiento nacional y popular, a los fines de tratar su reorganización".

Desde el PJ adelantaron también que "se someterá a consideración" la conformación de una comisión de acción política para tratar la solicitud de licencia presentada por Fernández y "otros asuntos administrativos de rigor". Esa definición del expresidente -la de pedir licencia- fue tomada luego de que un grupo designado fuera a hablar con él. "Es urgente organizar el PJ porque es la columna vertebral de nuestro espacio", dicen quienes participaron de la reunión y agregan que no quieren que las elecciones queden para el año que viene, porque será año electoral y "es preferible no mezclar las cosas".

La reunión del Congreso, en la que participarán los cerca de 900 congresales, será el 22 de marzo, una fecha clave porque dos días después será la movilización del 24 de marzo. Desde el peronismo quieren que sea una marcha masiva y marque la importancia de los derechos humanos, ante un gobierno que los ningunea y que hasta desmiente la cifra de los 30 mil detenidos-desaparecidos durante la dictadura, tal como dijo el propio Milei en la apertura de sesiones ordinarias. Además de esa fecha clave, el encuentro del PJ se realizará tres días antes del "Pacto de mayo" en Córdoba, que propuso el Jefe de Estado, al que fueron invitados todos los gobernadores.

En el decálogo de temas a tratar en el "Pacto de Mayo", Milei hizo una lista de cuestiones que los gobernadores deberían acompañar, entre las que mencionó: "un equilibrio fiscal innegociable; reducción del gasto público a niveles históricos; compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país; una reforma laboral y una reforma previsional". El peronismo intentará contraponer otras ideas y desde el PJ agregan que "acompañaremos la postura de los gobernadores de nuestro espacio".

El 22 de febrero había sido la primera reunión del PJ en Matheu tras el regreso de Alberto Fernández al país y en esa ocasión participaron muchos de los actores que también estuvieron este martes por la noche: además de Kicillof e Insfrán, estuvieron el senador Eduardo "Wado" de Pedro, el diputado y excanciller de Fernández, Santiago Cafiero, como también el hombre de confianza y asesor del expresidente, Juan Manuel Olmos; las vicepresidentas del partido Cristina Álvarez Rodríguez y Lucía Corpachi, Juan Manzur y el expresidente del PJ José Luis Gioja, entre otros.

Es decir, hubo representación de la mayoría de los sectores. La presencia de Wado de Pedro, por ejemplo, indica el visto bueno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El que no estuvo, claro, fue Sergio Massa, que, si bien forma parte de otro partido, el Frente Renovador, es posible que se sume más adelante en la convocatoria ampliada.

También hay una incógnita sobre qué pasará con sectores del peronismo que no formaron parte de Unión por la Patria. Ese es el caso del gobernador de Córdoba Martín Llaryora, cuya relevancia política y figura han crecido durante la gestión de Javier Milei. También puede ser otro de los convocados a discutir el futuro del partido el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey -que acompañó a Massa en el tramo final de la campaña, pero está alejado del PJ-.

La última reunión del Congreso del PJ también fue sin Alberto Fernández. Había sido el 16 de mayo de 2023 en el microestadio de Ferro. En ese momento todavía no se conocía que Sergio Massa sería el candidato para las elecciones presidenciales y varios sectores aclamaban por la candidatura de CFK. Al finalizar aquella reunión, en la que se definió la continuidad de Insfrán al frente del Congreso partidario, CFK lanzó una carta en la que aclaró que ella no sería la candidata. "Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal", había dicho.