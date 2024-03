AMPLIAR En Acre, Goiás y Mato Grosso do Sul la demanda de Qdenga es baja

06/03/2024 - Salud

Dengue: tres estados y el DF aumentan edad de vacunación a 12 a 14 años

Acre, Distrito Federal, Goiás y Mato Grosso do Sul ampliaron el rango de edad para la inmunización contra el dengue a 14 años. Inicialmente, los estados solo habían convocado a niños de 10 y 11 años, ya que el número de dosis es limitado.

Sigue.

Ante la baja demanda de vacunación en los centros de salud, algunos gobernadores optaron por convocar también a adolescentes de 12 a 14 años, según el público objetivo definido por el Ministerio de Salud.

Acre amplió la vacunación debido al bajo número de dosis aplicadas y, en consecuencia, al gran stock en los municipios seleccionados. La vacuna continúa distribuyéndose a niños de 10 y 11 años. Si la demanda continúa siendo baja, el Departamento de Salud dijo que enviará una solicitud al gobierno federal para extender la vacunación a otras regiones sanitarias del estado.

En el Distrito Federal comenzó este martes (5) la vacunación de adolescentes de 12 a 14 años. Según el Departamento de Salud, se habilitaron 81 salas de vacunación para atender al grupo. La vacunación contra el dengue sigue abierta a niños de 10 y 11 años. La carpeta recibió 71.702 dosis y, hasta el pasado sábado (2), sólo se habían aplicado 25.310, siendo la fecha de vencimiento del inmunizador el 30 de abril.

En Goiás, el rango de edades se amplió la semana pasada. En un comunicado, el Departamento de Salud informó que la decisión se tomó debido a la “preocupante caída en la demanda de la vacuna”. La carpeta distribuyó 158.505 dosis a 134 municipios seleccionados por el gobierno federal y, hasta el día 29, sólo habían sido inmunizados 20.753 niños, equivalente al 13% de la población objetivo.

Mato Grosso do Sul amplió el rango de edad tras una reunión con representantes del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI). Según el Departamento de Salud, los estados que se sienten cómodos llevando a cabo la ampliación han recibido autorización del gobierno federal para hacerlo. La inmunización contra el dengue en Mato Grosso do Sul sigue abierta a niños de 10 y 11 años.

Alerta a los padres

Desde hace más de 15 años, la pediatra Natália Bastos atiende a pacientes desde recién nacidos hasta adolescentes en la Capital Federal. En entrevista con Agência Brasil , destacó que hay una explosión de casos de dengue y que los padres deben tener precaución.

“Quiero hacer esta alerta pidiendo a los padres de familia que no han sido vacunados que busquen el cuarto de vacunación para ponerse la Qdenga [vacuna contra el dengue]. Es una vacuna elaborada con el virus atenuado, una vacuna muy segura. Ha sido desarrollado por el laboratorio Takeda desde antes del Covid-19, antes de la pandemia. Entonces, no es una vacuna nueva, no es una vacuna que se haya desarrollado apresuradamente. Ya hay varios estudios y ha pasado por todas las etapas”.

Natália destacó que el esquema completo de vacunación Qdenga, con dos dosis, garantiza alrededor del 80% de efectividad y que los efectos secundarios, incluso en los niños, son pequeños – especialmente si se comparan con los que puede causar la infección por dengue.

“Con una dosis, generalmente se tienen efectos secundarios inmediatos muy leves y, a los 10 días, algunas manchas en el cuerpo o algo de dolor en el cuerpo. Aun así, hay pocos síntomas considerando lo que el dengue puede causar en un niño o en un adulto”.

Fuente: Agencia Brasil