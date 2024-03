05/03/2024 - Alfaro sobre Jaldo:

"El gobernador está en sintonía con lo que viene haciendo el Presidente"

El ex intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, y su esposa, la senadora Beatriz Ávila, se reunieron con el gobernador Osvaldo Jaldo, a quien respaldaron tras manifestar su apoyo al presidente Javier Milei.

Luego del encuentro, Alfaro detalló que hablaron sobre la gestión y que coincidieron con la línea de trabajo que ha tomado Jaldo: "El gobernador está en sintonía con lo que viene haciendo el Presidente. Tiene como prioridad la provincia, con lo que nosotros coincidido y prácticamente no tenemos diferencias en lo que significa a cómo se encaró este proceso".

"Coincidimos con esa línea de trabajo. El Presidente está recibiendo el apoyo de la gente. El gobernador nos ha invitado porque tenemos que trabajar juntos. Durante muchísimo tiempo hemos tratado de buscar responsables y la gente lo que quiere es encontrar soluciones", agregó durante una conferencia de prensa tras la reunión.

Además, señaló que hasta el momento el Congreso no le dio los instrumentos para que Milei inicie su gestión y sugirió que se trata de un error. "Si tuviéramos que haber votado la ’ley ómnibus’ y el DNU, lo hubiésemos hecho". "Jaldo va por el camino que habríamos elegido si es que Juntos por el Cambio llegaba al Gobierno", añadió.

Consultado por una posible incorporación a la gestión de Jaldo, Alfaro se encargó de negar las versiones. "Yo no vine por un cargo, vine a habalar de la situación que están pasando los tucumanos y ayudar a revertirla".

Alfaro también se encargó de responderle a la intendenta Rossana Chahla, quien en el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán lo criticó por el estado de la ciudad. "Yo no quiero pelear, la gente está buscando soluciones", indicó el ex jefe municipal y luego subrayó: "Quien mira para atrás es porque no puede solucionar los problemas del presente y no tiene planificación".

Del encuentro con Jaldo también participaron los legisladores del PJS, Rodolfo Ocaranza, Claudio Viña, Alfredo Toscano, Walter Berarducci y Rolando Alfaro.

La perspectiva de Jaldo

Sobre el encuentro, el Jaldo expresó: “la verdad que no tiene que sorprender el hecho de que hoy hemos tenido una reunión muy importante de trabajo con uno de los espacios políticos más importantes en la provincia de Tucumán, como es el PJ Social. Lo hemos recibido al ex intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, como así también a la senadora nacional, Beatriz Ávila, y en ese sentido también los acompañaron los cinco legisladores que representan ese espacio”.

“Y digo que no tiene que llamar la atención porque el 29 de octubre del año pasado, cuando yo me hice cargo –de la Gobernación de Tucumán-, he dicho que iba a gobernar para todos y todas los tucumanos y, fundamentalmente, también iba a invitar a todas las fuerzas políticas para que nos acompañen, a la vez que iba a profundizar el diálogo”, sostuvo.

“Hemos analizado la situación nacional, donde coincidimos la posición dialoguista que tiene el Gobierno de Tucumán para con la Nación, con un presidente –Javier Milei- que, si bien no es de nuestro espacio político, nosotros hemos priorizado el diálogo por el bien de Tucumán, de nuestras economías regionales, por el bienestar de los que viven en esta provincia, y fundamentalmente por la paz social, donde la provincia de Tucumán puede prestar los servicios tanto en salud, en educación, en seguridad, y fundamentalmente, pagar los sueldos en tiempo y forma”.