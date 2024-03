04/03/2024 - Plaza San Martín

"La obesidad debe ser abordada por un equipo multidisciplinario"

Expresó Alejandra Caram, directora del Centro Provincial de Trastornos Alimentarios, en el marco del Día Mundial de la Obesidad.

Dentro de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública, a cargo de Luis Medina Ruiz, se concretaron una serie de talleres en la Plaza San Martin, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Obesidad.

En la oportunidad, la nutricionista Dolores Moncasi, referente del Programa de Obesidad de la provincia indicó: “Estamos conmemorando el Día Mundial de la Obesidad y queremos instalarlo en la agenda de todos los tucumanos, para que tomen conciencia sobre la enfermedad que trae muchas consecuencias en la salud. Este año, el lema nos invita a pensar en la obesidad y la juventud, porque cada vez son más los niños y adolescentes que la padecen. Nos hace pensar en nuestro mundo y en nuestro entorno, para hacerlos más saludables”.

“Los pacientes con obesidad sufren discriminación en diferentes lugares, que no están adaptados a su peso corporal y son inaccesibles. Es trascendental, tener en cuenta, que en el mundo la obesidad avanza y debemos trabajar en desculpabilizar a la persona con obesidad. De esto se trata el estigma. Muchas veces, pensamos que es simplemente hacer dieta y movernos más y, de cierta forma, estamos estigmatizando a la persona y pensando que no lo hace porque no quiere o porque no tiene voluntad”, explicó.

“La obesidad es una enfermedad muy compleja que debe ser tratada por un equipo interdisciplinario. Realmente, es muy difícil, por eso es que el mundo todavía no le ha encontrado la solución. Estamos tratando a través de estas actividades, generar conciencia. Dependemos del Departamento de Enfermedades Crónicas del SIPROSA, el CEPTA, el programa de inmunizaciones, el Departamento de Maternidad e Infancia y los Programas Integrados de Salud que se suman siempre a colaborar en la prevención”.

“Hay una ruta de alimentación que he preparado específicamente, con un lema que es “menos sellos, más salud”. Esto para que tomemos conciencia, sobre la necesidad de volver a una alimentación más saludable, a los alimentos mínimamente procesados o sin procesar. Esto sería, consumir más carnes, huevos, frutas, verduras y leche. Alimentos donde no veamos sellos. Eso debería predominar en nuestra alimentación. Los granos, los fideos y, por ejemplo, los derivados, las pastas, los panes frescos. Eso serían alimentos procesados y mínimamente procesados”, agregó.

En tanto, la nutricionista explicó: “En plaza San Martín el paciente viene, puede controlar su presión, el riesgo cardiovascular, la glucemia, puede completar el esquema de vacunación y participar de los talleres de salud mental y educación alimentaria. Además, tenemos una invitación en las redes para que esta semana, del 4 al 8 de marzo, nos arroben al programa integrado de salud, subiendo una imagen de cómo se cuidan para prevenir la obesidad.

Por su parte, Alejandra Caram, directora del Centro Provincial de Trastornos Alimentarios, que depende del Ministerio de Salud Pública aseguró: “Sabemos que la obesidad es una enfermedad y a su vez, empeora otras enfermedades y otras comorbilidades, como diabetes, hipertensión, artrosis, entre otras. Es muy importante que todos sepan que no tiene una sola causa, sino que es una enfermedad que tiene muchas raíces y debe ser abordada en lo posible por un equipo multidisciplinario”.

“Desde el Ministerio de Salud Pública, invitamos a aquellas personas que tengan obesidad, obesidad más severa, obesidad mórbida, que se acerquen al Centro Provincial de Trastornos Alimentarios, donde disponemos de un equipo especializado y le ofrecemos herramientas para abordar esta problemática. Cabe destacar, que el paciente se puede acercar a través de una derivación de cualquier otro efector del sistema público, concurrir a calle Lamadrid 623, de lunes a viernes, de 7:30 a 16:00 horas o comunicarse telefónicamente al 420-3055”, concluyó.

Francisco D’Onofrio referente del Programa de Obesidad del Sistema de Salud aseguró: “En Argentina tenemos un porcentaje del 36% de personas con sobrepeso y un 25% de obesidad. En el último estudio que se hizo en 2023 con 80 mil chicos en Tucumán, menores de 15 años, se observó un 19% de sobrepeso y un 17% de obesidad. Esta enfermedad, tiene múltiples causas, sobre todo el consumo de alimentos ultra refinados, como las bebidas azucaradas, los panificados de origen industrial, snacks, golosinas, salchichas, etc.”.

Otro de los factores, relató, tiene que ver con la disminución de la actividad física. En Argentina, el 65% de la población, no realiza actividad física o la desarrolla en forma reducida. Otra causa, es la falta de horas de sueño. El paciente tiene mucho estrés, no maneja las emociones. Puede estar asociado a enfermedades como el hipotiroidismo, enfermedades mentales, causas genéticas. Y también no olvidarse de la asociación con patologías relacionadas con el consumo de medicamentos.

La única forma de prevenir la obesidad, destacó el profesional, es consumir alimentos saludables, frutas y verduras, aumentar la actividad física, sobre todo en los niños. La pausa activa, es importante y mejorar las horas de sueño y el manejo del estrés y las emociones. En la provincia, tenemos 14 nodos armados, formados por licenciados en nutrición, psicólogos y médicos distribuidos en los diferentes hospitales más importantes de capital y el interior y algunos CAPS como el Ginés, el Urquiza y la policlínica San José.

Jessica Pérez Moreno, paciente del Centro Provincial de Trastornos Alimentarios relató: “Hace como 3 años, empecé con 217 kilos y bajé casi 50 kilos. No podía bañarme, ni sentarme, no me movilizaba sola. Ahora gracias a Dios, puedo hacerlo. Llegar a CEPTA, me salvó la vida y me está salvando día a día, porque soy madre y puedo seguir luchando para vivir mejor, para mí, mi familia y mi hijo. Es una buena oportunidad, para todas las personas que tienen obesidad, que nos da el gobierno, una ayuda para poder seguir adelante. Llegue al tratamiento, por medio de un médico de cabecera, desde ahí, me empezaron a tratar en el programa psicológicamente, anímicamente, estoy bien. Estaba muy depresiva, no tenía amigos, mi actitud ha cambiado totalmente. A la gente que está en mi situación, le diría que se acerquen, se animen, no pierdan la oportunidad, porque va a cambiar totalmente, como yo”.

Finalmente, el doctor Cayetano Bellomío, especialista en medicina del deporte, y referente del Ministerio de Salud Pública, comentó: “Trabajamos en un programa que el ministro Luis Medina Ruiz ha implementado, para la prevención de enfermedades crónicas y la actividad física. Si observamos las cifras de sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, infarto de miocardio, entre otras, se hace trascendental seguir elaborando estrategias, para que, en el futuro, estas situaciones disminuyan o al menos la estadística se mantenga”.

“El sedentarismo, genera múltiples patologías, entre ellas la obesidad, que va creciendo, por las comodidades de la vida diaria y la malnutrición que colabora en el sobrepeso. Hoy, lamentablemente, tenemos que empezar a plantearnos desde la infancia, porque tenemos niños obesos y niños sedentarios. Es muy importante el esfuerzo que debe hacer el ministerio de Salud, por un lado, para combatir las situaciones emergentes, de todos los días y por el otro, pensar en la prevención de enfermedades que hoy tenemos que detener. No hay una vacuna que reemplace a la actividad física, cada uno tiene que tomar conciencia de la relevancia que tiene el movimiento”, concluyó.