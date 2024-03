01/03/2024 - En General

La Farmacia Oficial está teniendo una producción récord de medicamentos en la provincia

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, y el director de la Farmacia Oficial, farmacéutico Eduardo Carrillo, mantuvieron una reunión en donde analizaron la producción de esta área que provee a los efectores de la provincia.

En la oportunidad, el ministro dijo que la estrategia es proveer los medicamentos de las enfermedades crónicas a todos los pacientes que no tienen obra social. “Y hoy podemos garantizar la provisión a aquellos que tienen cobertura, pero que por algunas circunstancias no pueden pagar la diferencia de lo que no les cubre la obra social en las farmacias. De esta forma cubrimos la necesidad de la población sobre los medicamentos que no se pueden dejar de tomar ni un día”, detalló.

Y agregó: “También producimos medicamentos para el dolor, como ibuprofeno y paracetamol. Además de remedios para la gripe, repelente y cualquier otro medicamento que pueda ser producido por la farmacia oficial”.

Por su parte, Carrillo dijo que, a pedido del ministro, están produciendo y proveyendo ciertos medicamentos que las personas puedan necesitar a través de diferentes programas. “Nuestra farmacia se destaca por haber estado presente en los momentos más complicados, como en pandemia, pero también por haber generado medicamentos para cuando se requieren como en este caso”, cerró.