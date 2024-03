01/03/2024 - Inicio de sesiones

Jaldo busca mejorar la Ley Electoral y enviará proyecto de acceso a la información pública

“Queremos sacar la mejor Ley Electoral que refleje el resultado de la voluntad popular en las elecciones del año 2027”. Con estas palabras el gobernador Osvaldo Jaldo ratificó en conferencia de prensa –luego de dar el discurso de inicio del período 119° de las sesiones ordinarias en el Parlamento- la voluntad del Ejecutivo de modificar el régimen electoral.

“Nosotros enviamos el proyecto y el Poder Legislativo tiene la última palabra. Quizás los legisladores tengan otros proyectos que tenga que ver con la reforma, no me quiero adelantar como puede salir porque es materia legislativa”, indicó Jaldo.

En ese sentido dejó planteada la idea de conformar una comisión interpoderes, “integrar a los Colegios de Abogados de toda la Provincia y las Universidades, es una decisión que tomara la Legislatura”, indicó el Gobernador pero dejó en claro que la futura reforma no la hagamos los políticos, ya que tiene que ver con las cuestiones que mejoren la calidad de vida”.

Al ser consultado sobre el Sistema de Acoples manifestó: “Quienes fuimos elegidos por la voluntad popular lo hemos sido por acople” por lo que “debemos buscar un sistema que refleje fielmente la voluntad popular de quienes votan”, clarificó Jaldo. “Como oficialista y peronista estamos presentando la iniciativa y vamos a trabajar pero es una tarea legislativa”, expresó aunque auguró que “todos los bloques deben estar convencidos que debemos llegar al 2027 con otro sistema electoral”.

Jaldo manifestó su deseo de que el Presidente convoque al diálogo y al consenso

Jaldo, luego de dar su discurso en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura de Tucumán, informó a la prensa que fue invitado a participar de la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación donde el presidente, Javier Milei, brindará su informe de gestión pero anunció que no podrá estar presente en Capital Federal por cuestiones de agenda gubernamental.

“He sido invitado hoy para la asamblea legislativa a nivel nacional, lamentablemente no voy a poder estar, no voy a poder llegar, ya mandé mi disculpa del caso”, dijo Jaldo.

Luego sostuvo: “la expectativa que tengo es que tenemos que buscar la unidad de los argentinos. La patria es una sola, la Argentina es una sola, las provincias son parte de esa Argentina, las provincias son parte de esa patria. Siempre respetando los temperamentos del presidente –Javier Milei-, yo espero que haya una invitación al diálogo y al consenso”.

Detalló además: “hoy hay muchas familias que sufren, que no tienen para comer, para vestirse y que no tienen acceso a los servicios. Hay familias que no van a poder mandar sus chicos a la escuela si es que no hay un Estado presente. Por eso yo creo que estas son las cuestiones de fondo que tenemos que encarar, ahora no vamos a dejar de ser políticos por eso, simplemente las cuestiones políticas hay que diferirlas para otro momento, ya lo decía el general – Juan Domingo Perón- ‘primero la patria, segundo el movimiento y al último los hombres’, y en ese sentido vamos a caminar en la provincia de Tucumán”.

Jaldo sobre el intento de sedición: se pondrá a involucrados a disposición de la justicia

Jaldo señaló que sobre los intentos de sedición, de levantamiento y de acuartelamiento de la Policía de Tucumán, no voy a opinar del fondo de la cuestión porque hoy está en la justicia y creo que en estos momentos hay audiencia”.

Pero sostuvo: “los tucumanos no queremos volver al 2013, ni siquiera queremos recordar los momentos que hemos vivido cuando no teníamos Policía y era más o menos la ley del oeste, del más fuerte, que los comerciantes se tenían que defender solos, que poníamos barricadas en las calles para que no pasen los arrebatadores, que la gente armada cuidaba sus negocios. Hubo tucumanos muertos. No podemos permitir este tipo de cosas”.

Añadió: “Lo que sí yo voy a decir con total claridad, que no vamos a permitir que nadie ni nada intente levantarse contra el pueblo tucumano. Que nadie intente levantarse con la democracia, tenga el cargo que tenga, vamos a proceder con las investigaciones, vamos a proceder con la Policía de Tucumán y vamos a ponerlo a disposición de la justicia”.

"Tucumán no puede estar peleando tres años y ocho meses con la Nación"

Jaldo, hizo hincapié en la importancia de mantener un diálogo abierto y constructivo con el gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei, independientemente de las diferencias políticas.

"Vivimos en un sistema democrático. Y a la democracia la tenemos que apoyar no sólo cuando nos favorece los resultados electorales, sino que hay que cuidarla bajo cualquier circunstancia", afirmó el Primer Mandatario durante la conferencia de prensa.

Y continuó: "Cuando asumíamos el 29 de octubre con Miguel Acevedo, en aquella oportunidad ya decíamos que nuestro equipo de gobierno estaba preparado para gobernar sea quien sea el Presidente de la nación".

Asimismo, el Gobernador destacó el buen diálogo que mantiene su administración con el gobierno nacional, a pesar de algunas dificultades económicas. "Sí es verdad que el gobierno nacional ha quitado algunos conceptos de ingresos a las provincias porque es de público conocimiento. Pero también es verdad que Tucumán tiene la puerta abierta y nos vienen solucionando problemas", explicó Jaldo.

En esa línea, expresó su agradecimiento público a la Nación por el apoyo brindado en diversas áreas, como el sistema carcelario y las cuestiones financieras. "Tucumán no puede estar peleando tres años y ocho meses con el gobierno nacional", subrayó Jaldo.

Para concluir, hizo un llamado a dejar de lado las disputas políticas partidarias y trabajar en conjunto por el bienestar de los tucumanos. "Nosotros, que somos las autoridades, no podemos llevar al pueblo tucumano a un enfrentamiento con el gobierno nacional. Dejemos la política partidaria para después. Y defendamos juntos los intereses de los tucumanos. Y lo vamos a defender de mejor manera teniendo un muy buen diálogo con el gobierno nacional. Que Tucumán lo tiene", concluyó.

El Gobernador enviará al Parlamento un proyecto de Acceso a la Información Pública

Jaldo adelantó en su discurso durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura que enviará un proyecto de Ley de acceso a la Información Pública.

"Hemos dicho siempre que un Estado eficiente es también un Estado responsable. Ello significa comprometido con el ciudadano, con sus derechos y con su bienestar. Esa es una de las metas de nuestra gestión", justificó Jaldo.

"En este sentido, y como parte de este compromiso con sus derechos, quiero decirles que he tomado la decisión de enviarles próximamente un proyecto de acceso a la información pública, para su debate y tratamiento. Ello responde de manera directa al derecho de las personas a la información transparente y constituye uno de los pilares del sistema democrático. Un ciudadano informado es un ciudadano libre e independiente", manifestó el Gobernador.

"En estos momentos de dificultad y restricción económica, la responsabilidad del Estado y el cumplimiento de sus servicios esenciales cobran una mayor urgencia", indicó.

Jaldo pronunció su discurso en el estrado junto al presidente y vicepresidente de la Legislatura, Miguel Acevedo y Sergio Mansilla; el secretario de la cámara, Claudio Pérez, frente a los 49 legisladores presentes en el inicio el 119° periodo ordinario de sesiones. El mandatario fue acompañado por su esposa, Ana María Grillo, entre otros miembros de su familia.