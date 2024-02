AMPLIAR Importante golpe al bolsillo

28/02/2024 - En General

El Concejo aprobó el nuevo valor del boleto mínimo que quedará a $690

El incremento del pasaje entrará en vigencia luego de que la municipalidad de San Miguel de Tucumán apruebe la ordenanza.

Los concejales de la capital aprobaron el aumento del boleto mínimo que se incrementará un 200% y quedará en $690. Los ediles, al levantar la mano tuvieron en cuenta el “sinceramiento de precios”. José María Canelada y Gustavo Cobos, del radicalismo, votaron en contra.

El incremento del pasaje entrará en vigencia luego de que la municipalidad de San Miguel de Tucumán apruebe la ordenanza. La fecha está sujeta a ser determinada por la intendente Rossana Chahla, que cuenta con siete días hábiles.

El concejal José María Franco, presidente de la comisión de Transporte, al hablar con la prensa, destacó que se tuvo en cuenta para dar el sí varios factores para dar . «La devaluación, las variables económicas, la eliminación del Fondo Compensador del Interior y la proyección de la inflación hasta julio”, explicó.

Luego, destacó: “Lamentablemente tuvimos que dar este paso. Debemos recalcar que (el aumento) fue menor de lo que podría haber llegado a ser. Esto fue gracias a los aportes de los subsidios que garantizó el gobernador Osvaldo Jaldo. Es un gran esfuerzo de la provincia y festejamos eso, como así también que se mantenga el abono escolar, el universitario y el boleto a jubilados”.

En contra de los $690

Los radicales Canelada y Cobos no levantaron la mano. Justificaron, frente a la prensa, su posición en dos sentidos: el mal servicio que se brinda y la profunda crisis económica.

”El transporte en Tucumán es un desastre. No se conocen las frecuencias, no se respetan, no hay paradas que sean dignas. Los usuarios viajan como ganado… es indigno”, comenzó explicando Canelada. Y agregó que a esto se suma la complicada situación económica.

“Uno hace lo que el bolsillo le permite, no lo que quiere …. Lo hemos discutido mucho. Lo hemos pensado. Sabemos que el transporte público también tiene costos que impactan en la inflación, pero a nosotros los vecinos nos han elegido para representarlos”, afirmó el edil.

Por su parte, Cobos señaló: «El impacto de la situación económica hace que no podamos soslayar las subas que venimos teniendo. Sabemos que el empresario lo viene sufriendo con el valor de las naftas, de los costos de mantenimiento. Pero tenemos que tener en cuenta el aumento que tiene la ciudadanía cuando debe pagar la boleta de la luz, del agua… y encima le subimos el boleto”.

El concejal aprovechó también para pedirle al Ejecutivo municipal y provincial “que se haga cargo de la parte que le toca”. Dijo esto en relación a que el Servicio Público de Pasajeros está declarado en emergencia y que por lo tanto deben “definir la política” que le van a dar.

Nuevo golpe al bolsillo

Canal 10 salió a la calle para hablar con los ciudadanos sobre el nuevo valor en el pasaje. Como era de esperar, la gente mostró su angustia aduciendo que es casi imposible llegar a costear el aumento que se fijó en $690.

“Estoy de cama, es muchísimo. Yo viajo dos veces al día, lo que no es mucho, pero qué pasa con la gente que viaja cuatro veces al día y trabaja los 6 días de la semana”, dijo una usuaria de colectivo.

Otra mujer respondió que esto es “un atropello para los que trabajan, una brutalidad”. Luego agregó que esto “no puede ser” y que “no va a poder pagarlo”.

Canal 10