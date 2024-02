28/02/2024 - Gremial

Confirmado el paro nacional docente para el próximo lunes

La decisión se tomó ante la falta de una oferta salarial por parte de la Nación. Los gremios adheridos son UDA, SADOP, AMET y CEA.

Los gremios de la educación, vinculados a la CGT, anunciaron un paro nacional para el próximo lunes ante la falta de la oferta salarial del Gobierno. Las organizaciones que se adhieren son: La Unión Docentes Argentinos (UDA). La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). Y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

El secretario general de UDA, Sergio Romeo, culpó a la administración de Javier Milei por la situación a la que arribaron. Durante una conferencia realizada en la sede de CGT, ubicada en Azopardo 802, señaló:»Responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática. Estamos retrocediendo a los años 90. Hoy, no hay dos provincias que paguen el mismo salario».

Al respecto destacó la ineficacia de la reunión en la cartera laboral, calificándola como «una pérdida de tiempo». “No nos ofrecieron nada, fue un diálogo de sordos, y hasta en un momento quisieron negar el ámbito paritario”, denunció el líder sindical.

«Pueden apretar a los gobernadores y a los diputados, pero a la CGT no la aprieta nadie. No pudieron los militares. No pudo Macri. Y mucho menos va a poder este cachivache de las corporaciones», remarcó Pablo Moyano, que también estuvo presente en la conferencia.abajo.

Por su parte, Marina Jaureguiberry, secretaria general de Sadop, lamentó la ausencia de propuestas significativas hacia el sector docente. «No partimos de un piso de rediscusión salarial, partimos de un piso de reducción directamente del salario», explicó a su turno.

Mientras tanto, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) realiza un plenario para evaluar la situación y planificar futuras acciones en su lucha. Los gremios provinciales afiliados a Ctera ya realizaron este lunes que pasó un paro que coincidía con el inicio de clases en ocho distritos.

Cuarto intermedio

La convocatoria a los gremios y autoridades educativas de las provincias se llevó a cabo en el día de ayer. El lugar de encuentro fue la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación, donde los representantes fueron recibidos por Omar Yasin, a cargo de esa área, y Carlos Torrendell, secretario de Educación.

El paro se hará efectivo este lunes 4, cuando prácticamente comienzan las clases en casi la totalidad de las provincias del país. Las negociaciones salariales entre los docentes y el Gobierno continuarán luego de un cuarto intermedio que quedó establecido para el martes 5 de marzo.