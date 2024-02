27/02/2024 - En General

Las clases comenzarán el lunes 4 de marzo en Tucumán

Mediante la resolución Nº 0140/5 (MEd), la cartera modificó la anterior norma que establecía el comienzo del ciclo lectivo el 1 de marzo. La fecha es para los establecimientos educativos de gestión estatal y gestión privada dependientes de esta cartera educativa.

El Ministerio de Educación de Tucumán informa que, mediante RESOL Nº 0140/5 (MEd), se modifica el Calendario Escolar 2024, aprobado por RESOL Nº2.710/5 (MEd) con fecha de 28 de diciembre de 2023, que establecía el inicio de clases previsto para el 1 de marzo de 2024, disponiendo que el regreso a las aulas será el 4 de marzo del presente año en los establecimientos educativos de gestión estatal y gestión privada dependientes de esta cartera educativa.

Por otra parte, se deja asentado que las demás actividades continuarán con el cronograma establecido en la RESOL Nº2.710/5 (MEd) y sus modificatorias.

Esta modificación había sido anunciada la semana pasada por el gobernador Osvaldo Jaldo, cuando desde Villa Quinteros adelantó que “estamos planificando cómo vamos a trabajar en el periodo lectivo 2024. No nos olvidemos que si Dios quiere las clases van a empezar a partir del lunes 4. Si todo va bien, si las paritarias y Dios y la Virgen lo permite, los chicos tienen que estar en la escuela". "Entendemos que las directoras y las supervisoras son funcionarias y tienen de alguna manera una responsabilidad como autoridad de abrir las escuelas y de dictar clases, tienen que tener los edificios en condiciones y tener los elementos para que los docentes enseñen y los chicos puedan aprender. Queremos que los docentes se sientan acompañados”, agregó.

Además, el mandatario explicó que no sólo se trabaja en el mantenimiento de las escuelas, sino también en la reparación de caminos y accesos de los pueblos para que la comunidad educativa pueda llegar a los establecimientos: “Muchas escuelas del interior por ahí no tienen clases porque los caminos no están en condiciones. Tenemos que mejorar la seguridad en cada escuela. Tenemos que ver cómo el transporte funciona para que los chicos sigan llegando a la escuela” y destacó que en la provincia hay más de 1300 escuelas, además de que se lleva adelante el programa del Boleto Estudiantil Gratuito y se cubre el Seguro Escolar para que haya matrícula plena y 100% de presentismo.