23/02/2024

Transporte: las provincias reclamaron al Gobierno la devolución de los fondos

Las y los representantes provinciales reunidos en el Comité Federal de Transporte presentarán un escrito ante los ministerios de Economía, de Interior y la Secretaría de Transporte de la Nación. "Lo que se hizo no es correcto, no es justo y no es legal tampoco", aseguró el ministro bonaerense Jorge D'Onofrio.

El Comité Federal de Transporte (Cofetra) desarrolló este viernes su asamblea plenaria edición 2024 en la ciudad de La Plata, donde debatió la eliminación del Fondo Compensador del Interior dispuesta por el Gobierno nacional y anticipó que, en caso de no obtener respuesta de la Nación, la Provincia recurrirá a la Justicia.

El ministro de Transporte de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, encabezó el encuentro desarrollado en el Teatro Argentino de La Plata donde subrayó que "el Estado no puede estar ausente en el Transporte porque es una variable tan importante como su presencia en la salud, la educación, la Justicia o la seguridad".

"Queremos solucionarle la vida a los vecinos, que el ajuste no lo paguen solamente quienes tienen la necesidad de usar el transporte público de pasajeros", dijo el ministro que adelantó que en caso de no obtener respuesta administrativa de Nación, la provincia recurrirá a la Justicia por el Fondo Compensador.

En esa línea, aclaró que "más allá de la confrontación o de lo que se diga mediáticamente, debemos encontrar los canales de diálogo suficientes y hacer entender que lo que se hizo no es correcto, no es justo y no es legal tampoco".

El debate entre los representantes de las provincias concluyó con un reclamo de mayoría que será presentado ante los ministerios de Economía, de Interior y la Secretaría de Transporte de la Nación.

Según Transporte bonaerense, "los puntos centrales del reclamo son la disminución del Régimen de Subsidios a las empresas prestatarias de los servicios públicos de autotransporte de pasajeros y la consecuente eliminación del Fondo Compensador".

"Esta intempestiva decisión del gobierno nacional, después de haber afirmado públicamente que se terminaría con la inequidad que sufre el interior con respecto al AMBA, en la asignación de recursos nacionales, es la culminación del proceso de deterioro que venimos denunciando", añadió.

El encuentro culminó con la designación de nuevas autoridades en la cúpula del Cofetra, donde Salta asumió la presidencia, mediante Marcelo Ferraris; La Rioja la vicepresidencia, con Alcira Brizuela; y Río Negro la secretaría, con Juan Ignacio Ciancaglini en el cargo tras la elección de todas las provincias que participaron de la Asamblea.

Formaron parte de manera presencial y virtual referentes del Ministerio de Transporte bonaerense y autoridades de Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Salta, San Luis, Tucumán, San Juan, Río Negro, Misiones, La Rioja, Jujuy, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero.