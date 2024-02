23/02/2024 - Teatro

Presentan Simuladores Stand Up en la Caviglia

Continuando con su tradición, "Tucson Comedy" presenta su nuevo show de Stand Up masculino, que regresa este 2024 para retomar sus presentaciones. “Simuladores” vuelve este sábado 24 de febrero a las 22, en la Sala Orestes Caviglia, San Martín 251

En este explosivo show, el más grande del NOA en su género, se mezclan diferentes estilos de humor y miradas de la realidad, atravesadas por las experiencias diarias de los siete comediantes.

Luego de “Empollerados”, el espectáculo anterior, es momento de presentar nuevos monólogos y nueva temática: la simulación.

Actúan Martín Juarez Cruz, Jorge “Yito” Contrera, Leopoldo Nadra, Luis Carrizo, Jorge Jiménez, Juan Carlos Sánchez y Benjamín Tannuré Godward. Idea original y dirección Gustavo Delgado.

Sobre el show

Siete comediantes se enfrentarán con el público en una simple situación: un micrófono y el escenario, para regalarte siete monólogos con una mezcla de rasgos de su propia vida, procesada bajo el tamiz del humor.

Un espectáculo en el que no hay sketches ni personajes. Siete hombres que se presentarán a la platea con la difícil tarea de hacer reír con un material que expone su propia vida. El stand up que no necesita de gran puesta escénica ni escenográfica, solo esa magia y la complicidad para entrar en el juego de la exageración y la verosimilitud.

Los comediantes se desnudarán sobre el escenario. No literalmente, claro. Desnudarán sus penas, sus inseguridades y varios de sus pensamientos (y los de sus amigos) en clave de humor.

En esta oportunidad, la temática será la simulación o el arte de presentar una cosa haciendo que parezca real. Por eso, cargados de humor, que buscan dar una mirada a distintas situaciones, se abarcarán temas como la paternidad, el difuso límite de la línea de pobreza, las enfermedades, la apariencia, la familia, la profesión, el pudor, entre otros.