23/02/2024 - Copa de la Liga

Facundo Sava es el nuevo DT de Atlético Tucumán

Facundo Sava, se fue de Huracán el pasado fin de semana tras la derrota ante Vélez, ya tiene nuevo club. El Colorado será es el nuevo entrenador de Atlético Tucumán, club que se quedó sin DT tras la salida de la dupla que conformaban Sergio Gómez y Favio Orsi, quienes presentaron su renuncia tras caer 1-0 ante Riestra el pasado lunes.

El Colorado quedará al mando del club de tucumano, pero será Diego Barrado, DT de la Reserva del Atlético Tucumán, quien dirija al equipo ante Central Córdoba este lunes y seguramente también en la jornada 8 ante Vélez. Esto quiere decir, que lo más probable es que Sava debute ante Banfield el 6 de marzo en el Estadio Monumental José Fierro.

El ex Ferro tendrá una difícil tarea, debido a que el Decano no se encuentra en un buen momento. En la Copa de la Liga, el equipo solo cosechó tres puntos de 18 posibles y hace cinco partidos que no logra marcar un gol. De hecho, solo ha marcado una vez en todo el torneo: fue ante Rosario Central, en la primera fecha del campeonato.

Los dirigentes de Atlético confían en la experiencia del entrenador (quien salió campeón con Patronato en la Copa Argentina 2022) para que el equipo pueda mejorar su nivel y no sufrir en los últimos puestos de la tabla.

Facundo Sava en el partido de Huracán ante Vélez (Fotobaires).

La salida de Orsi y Gómez

La dupla de entrenadores compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez había llegado al Decano a mediados de 2023, y en su primer semestre consiguieron sacar 17 puntos en los 14 partidos que disputaron en la Copa de la Liga. Sin embargo, comenzaron el 2024 con muy malos resultados: tres empates y tres derrotas en sus primeras seis presentaciones, dejando a su equipo en la última posición de la zona A.

Estos números, más la dura caída ante Riestra, llevaron a que Orsi y Gómez presentaran la renuncia a su cargo, dejando a Atlético sin entrenador. De esta manera, el equipo tucumano se convirtió en el tercer equipo en quedarse sin deté a mitad de torneo. Primero fue Matías Módolo, que dejó Riestra unas semanas atrás. El otro fue precisamente Facundo Sava, nuevo DT del Decano, quien dejó Huracán hace menos de una semana.