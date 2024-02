21/02/2024 - Feria

El Museo Histórico le abre sus puertas a los amantes de los vinilos

El Verano con Cultura 2024 que organiza el Ente Cultural, presentará este sábado 24 de 18 a 22h en el Museo Histórico Provincial Nicolás Avellaneda (Congreso 56) la “Feria de Vinilos”, oportunidad en la que los presentes podrán adquirir discos, cassetes y cd´s retros, como así también tecnología de audio y video vintage. Entrada libre y gratuita; se suspende en caso de lluvia.

“Las ferias de fanáticos de los vinilos comenzaron entre 2012 y 2013 en Argentina. El fenómeno es federal, no sólo se da en Bs As, donde se organizan cantidades, sino también en Mendoza por ejemplo, donde existe una feria mensual. Se han celebrado además en Bahía Blanca, en Chubut, en Río Negro y en Entre Ríos, entre tantas otras provincias. Y Tucumán no es la excepción”, afirman desde el grupo Audio Retro, que formará parte de la jornada cargada de nostalgia este domingo y cuyos integrantes son Jesús Miño, Marcelo Carabajal, Dante Fabio, Carlos Ghazanian, José Rojas y Santiago Cohen.

“Es un fenómeno que no para de crecer”, dice Ghazanian, uno de los coordinadores del grupo. “En estos eventos uno se puede encontrar con gente de todo tipo: coleccionistas, DJ´s, gente que formó parte de fansclub de grupos de los 70 u 80 y que hoy sigue fanatizada y también gente joven”, agrega. La feria está curada por Isabel Heredia y Gustavo Calleja.