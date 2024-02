AMPLIAR Jaldo junto a gobernadores

20/02/2024 - Jaldo en Salta

"No nos vamos a cansar de reclamar los recursos que al interior le corresponde"

El gobernador Osvaldo Jaldo, se reunión en Salta, junto a sus pares de provincias del norte, con el ministro Francos.

El gobernador Osvaldo Jaldo, se reunió este martes, junto a sus pares de Salta, Gustavo Sáenz; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Catamarca, Raúl Jalil; de Jujuy Carlos Sadir; y el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, con el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos.

El gobernador Osvaldo Jaldo, se reunió este martes, junto a sus pares de Salta, Gustavo Sáenz; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Catamarca, Raúl Jalil; de Jujuy Carlos Sadir; y el intendente de la ciudad de Salta, Emiliano Durand, con el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos.

Durante el encuentro se abordaron diferentes problemáticas que afectan a las provincias, como las economías regionales, el transporte público, así como otros conceptos que se dejan de percibir como el incentivo docente o las retenciones por Ganancias.

“No nos vamos a cansar de reclamar los recursos que al interior le corresponde”, dijo Jaldo.

“Nosotros entendemos que la Argentina es una sola, la Patria es una sola. Los que tenemos responsabilidad institucional, tenemos que profundizar el diálogo en busca de sacar la Argentina adelante, incluidas a las provincias. Lo positivo es recuperar el diálogo. Nunca se puede poner las cuestiones políticas y partidarias por encima de las necesidades del pueblo. Esto es lo que hicimos los cinco gobernadores en Salta: dejar de lado las diferencias políticas y partidarias para priorizar la institucionalidad y las soluciones para los problemas que tenemos en la provincia”.

En cuanto a la no continuidad del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), el titular del Poder Ejecutivo provincial aseguró que los docentes tucumanos lo van a seguir cobrando. “Estamos gestionando a nivel nacional. No hay dudas de que los docentes lo tienen que percibir, hay que ver el origen de los fondos. Es lo que estamos conversando a nivel nacional y provincial”, afirmó.

En materia de transporte público, el gobernador remarcó que la provincia no va a claudicar en el reclamo de los recursos nacionales, pero se manifestó dispuesto a garantizar el funcionamiento del servicio público que a diario utilizan unos 600.000 pasajeros. “Entendemos que tenemos un país que debe y tiene que ser federal. Entendemos que los recursos nacionales tienen que llegar a las provincias buscando diferentes entendimientos. No puede ser que los mayores recursos queden en Capital Federal y en beneficios de los porteños principalmente. No nos vamos a cansar los que gobernamos en el interior de reclamar los recursos que al interior le corresponde”, cuestionó.

Al hacer un balance final sobre lo acontecido en Salta con Francos, Jaldo se expresó optimista. “Tucumán viene haciendo las cosas bien en lo institucional y en lo político”, expresó. Estimó que las provincias tendrán una respuesta positiva de parte de la Casa Rosada, con compensaciones bajo distintos instrumentos a definir con el tiempo.

La reunión se dio en el marco de los festejos por el 211º aniversario de la Batalla de Salta, de los que participó la vicepresidenta Victoria Villarruel.