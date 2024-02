13/02/2024 - Cisneros cuestionó a la empresa de energía

"Caen dos gotas de lluvia se producen los apagones que reflejan la desinversión de EDET"

El diputado nacional Carlos Cisneros volvió a cargar contra EDET, por el corte en el suministro de energía eléctrica que comenzó durante las lluvias de la jornada de ayer, afectando a decenas de miles de tucumanos.

“Una vez más, un nuevo apagón deja a miles de familias tucumanas sin luz, durante varias horas. Algo parecido a lo que está pasando en el barrio porteño de Caballito, donde en este momento hay 13.200 usuarios sin luz a causa del incendio en una subestación eléctrica de Edesur. Pero lo que para los damnificados porteños es una situación excepcional, para los usuarios tucumanos es algo bastante común porque acá caen 2 gotas de lluvia o corre un poco de viento y se producen los apagones que reflejan la desinversión de EDET.”, aseveró Cisneros en declaraciones a la prensa.

“Defensa Civil informó que en Tucumán el apagón afectó a más de 120.000 usuarios: a escala, es casi 10 veces que el número de los usuarios perjudicados en Caballito por el incendio de la subestación de Edesur. No vamos a negar que açá hubo una tormenta con vientos fuertes, pero si se caen algunos postes de luz y árboles, y quedan sin luz 120 mil tucumanos, está a las claras la falta de inversión histórica de EDET que desde hace años tiene su tendido eléctrico atado con alambre, porque para EDET todo el año es carnaval”, agregó Cisneros.

Luego, el diputado y sindicalista bancario se refirió a los nuevos incrementos tarifarios. “Con la nueva actualización tarifaria, millones de argentinos y miles de tucumanos, van a tener que elegir entre comer y educar a sus hijos, o pagar las facturas de luz que, a modo de burla pareciera, ya han comenzado a llegar, en medio del apagón de EDET”, añadió.

“El pésimo servicio que presta EDET es el ejemplo más adecuado para derribar el mito de que todo lo privado siempre es mejor que lo público. Pero que quede claro, esto no lo decimos porque creemos que debería estatizarse en la provincia el servicio de distribución de energía eléctrica: lo decimos porque el manejo de EDET muestra a las claras la voracidad de los actores privados que en muchos casos se burlan de los organismos públicos que deben controlarlos, o directamente deciden pasarlos por encima porque no les temen o porque las ínfimas multas y sanciones que les aplican no les significa nada”, concluyó Cisneros.