08/02/2024 - Perú

Congreso presenta moción de interpelación contra el ministro del Interior

Víctor Manuel Torres Falcón deberá responder por los últimos ascensos en la PNP y sus estrategias para combatir la inseguridad ciudadana.

Ayer el Congreso de la República presentó una moción de interpelación en contra del ministro del Interior, Víctor Manuel Torres Falcón, por los ascensos en la Policía Nacional del Perú y la inseguridad ciudadana que se vive en el país. El titular de la cartera deberá explicar cuáles han sido los resultados de las estrategias utilizadas y el cese de algunos miembros de la institución.

El caso más polémico en el Ministerio del Interior ha sido el paso a retiro del excomandante general de la PNP Jorge Angulo quien en entrevista para La República indicó que tiene pruebas de que el titular de dicha cartera ha interferido en los ascensos y pasos al retiro de los agentes.

“Tengo pruebas de la interferencia del ministro del Interior, Víctor Torres, en las decisiones del comando policial. Es un conjunto de evidencias como documentos, audios y conversaciones por el chat (de WhatsApp), que serán entregados en su momento al fiscal”, precisó a La República el excomandante general de la PNP.

Los congresistas que han firmado la moción de interpelación contra el titular del Ministerio del Interior, Víctor Torres Falcón, son:

Milagros Jáuregui

Sigrid Bazán

Carlos Alva

Hilda Portero

Susel Paredes

Guillermo Bermejo

Kelly Portalatino

José Arriola

José Cueto

Francis Paredes

Ruth Luque

Jorge Montoya

Elvis Vergara

Darwin Espinoza

Kira Alcarraz

Carlos Zeballos

Raúl Doroteo

Roberto Sánchez

¿Por qué Jorge Angulo dejó de ser comandante general de la PNP?

Según el ministro Torres, la Oficina de Integridad del Mininter había abierto un proceso disciplinario en contra de Angulo al alegar que "la situación es delicada de acuerdo a todo lo que se puede apreciar". Sin embargo, no se proporcionaron detalles específicos sobre la presunta falta grave atribuida.

Por su parte, Jorge Angulo se pronunció sobre su retiro y lo calificó como una decisión "abrupta, irregular e ilegal" por parte de la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior. Asimismo, reiteró que también pudo haber sido porque Torres insistía en querer destituir a Harvey Colchado y él se oponía.

"No se puede pasar al retiro a Colchado porque no hay motivo y a Lozano tampoco porque dicho oficial ha ingresado al curso de coroneles. No se puede", arguyó el excomandante general Jorge Angulo al ministro del Interior.

¿Funcionó el estado de emergencia en distritos de la capital?

La inseguridad ciudadana continúa presente en varios distritos de la capital, pese al estado de emergencia que tuvieron que acatar. Para el alcalde de San Martín de Porres, la medida sí funcionó, mientras que para su colega de SJL no fue tan certera.

“Es importante destacar que, en este estado de emergencia, se ha desarticulado un poco más de 60 bandas criminales; además, se han reducido los robos y los hurtos en el distrito en un promedio de un 15% al balance que tenemos (...). En un primer momento, lo dijimos. Esto no iba a ser la solución integral a este gran problema de inseguridad, que tiene que ver no solamente con los cuerpos de seguridad, sino con los cuerpos de Justicia y de la sociedad en sí ", manifestó Hernán Sifuentes, alcalde de SMP.