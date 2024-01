AMPLIAR Scioli junto a Milei

30/01/2024 - Sorpresa

Scioli se incorpora al Gobierno: será secretario de Turismo, Ambiente y Deportes

El ex gobernador de Buenos Aires y embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, se sumará al Gobierno nacional como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

Así lo anunció el ministro del Interior, Guillermo Francos, en su cuenta de la red social X, quien acompañó el mensaje con una foto en la que están posando él, Scioli y el presidente Milei.

“Agradezco al presidente @JMilei y al ministro @GAFrancosOk por la responsabilidad que me confían para sumar mi experiencia y compromiso en este momento del país”, escribió en la misma red social Scioli, horas después de que se conociera la designación.

De esta manera, Scioli dejará su cargo diplomático en el país vecino, pese a que su primera intención, consensuada con la gestión libertaria, era seguir cumpliendo su misión en Brasil.

“Gracias Daniel por la gran tarea realizada para nuestro país como Embajador en Brasil, reconocida por todos los sectores, y por dejar ese destino, para sumarte a nuestro equipo donde estamos seguros que harás un enorme aporte”, escribió Francos.

Tras el desembarco de Milei, a Scioli le ofrecieron quedarse para sostener la relación con el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva y el ex motonauta aceptó.

Pero el ex gobernador fortaleció en las últimas semanas sus lazos con el gobierno libertario y ya era un secreto a voces su inminente toma de posesión de un cargo en el Gabinete de Milei.

En paralelo, trascendió que a Lula no le habría caído bien que Scioli, tras representar al gobierno de su amigo Alberto Fernández no se abriera de la gestión de Milei, con quien no se lleva bien debido a su cercanía con Jair Bolsonaro.

Fuentes del Gobierno dijeron que "hace rato que Francos quería llevar a Scioli" al Ejecutivo, ya que está "conforme con el trabajo de él como embajador en Brasil".

"Consideró que las capacidades ya conocidas de Scioli podían servir en este Gobierno, buscó durante este tiempo convencerlo de que deje su trabajo en Brasil, donde le fue muy bien acercando a los dos países y potenciando el comercio", remarcaron las mismas fuentes.

A su vez, recordaron que Scioli aún no había tenido la aprobación en el Senado de su pliego para continuar como embajador y confirmaron que, tras su salida, aún no está definido quién lo sucederá en la Embajada en el vecino país.

El acercamiento de Scioli a Milei, a quien conoce desde hace varios años, había quedado reflejado en una resonante foto que se conoció semanas atrás en la que se lo veía al ex motonauta junto al CEO de Flaybondi posando con una gorra con la inscripción "Las fuerzas del cielo" y un retrato suyo junto al actual mandatario.

Scioli estuvo el viernes último durante algunas horas en la Casa Rosada, donde se terminó de sellar su desembarco en la mega Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que estará bajo la órbita de Interior.

En aquella jornada, al retirarse de Balcarce 50 se cruzó con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien ingresaba para dar la conferencia de prensa en la que anunció el retiro del paquete fiscal de la Ley ómnibus, y ambos mantuvieron una animada charla en el Salón de los Bustos.

El ex motonauta ya había sido secretario de Deportes y Turismo durante la breve gestión de Adolfo Rodríguez Saá a fines de 2001 y continuó en ese cargo en el gobierno de Eduardo Duhalde.

Durante este martes se conoció también la oficialización de Santiago Caputo como asesor presidencial, a través de una resolución que llevó la firma de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Santiago Caputo ya venía llevando adelante esa función desde la asunción de Milei pero recién en las últimas horas fue designado formalmente y, de acuerdo a la resolución, fue contratado bajo el régimen de prestación de servicios profesionales autónomos, por lo que no será funcionario.

El Gobierno necesitaba emprolijar esta situación y darle un cargo oficial al consultor más cercano a Milei, ya que se trata de alguien que tiene un rol muy activo en la administración, con actividades como negociar en nombre del Presidente, además de ocupar un despacho en la Casa Rosada (en el Salón de las Mujeres) y participar de las reuniones de Gabinete y de algún viaje oficial.