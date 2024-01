24/01/2024 - Ecuador

Noboa viaja a España en medio de la crisis de seguridad y delegación de EEUU se reúne con la fiscal general

Este martes, 23 de enero, el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, emprendió su viaje hacia Madrid para participar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) junto con una delegación oficial. Estará en España hasta el 27 de enero y luego se trasladará a Miami (EE. UU.), donde estará hasta el lunes 29 para atender temas de índole personal.

“Además de participar en la feria y llevar a cabo una agenda diplomática para fortalecer relaciones internacionales y promover el desarrollo comercial y turístico, el mandatario destacará especialmente las acciones en materia de seguridad que emprende en el país para construir el Nuevo Ecuador”, explicó la Secretaría de Comunicación en un comunicado.

La Fitur es la feria más importante del mundo para la industria turística y se llevará a cabo del 24 al 28 de enero en la capital española. En esta edición, Ecuador participará como País Socio Fitur 2024, lo que proporcionará una destacada exposición y promoción de la diversidad geográfica y cultural del país; además se posicionará como un destino seguro en el que se implementan acciones para precautelar el bienestar de sus visitantes.

El Gobierno sostiene que espera atraer un porcentaje mayor de turistas europeos luego de esta feria, ya que la asistencia prevista es de 250.000 personas provenientes de 152 países.

El pabellón de exposición ecuatoriano ofrecerá experiencias gastronómicas y sensoriales para presentar desde atractivos turísticos, platos y bebidas típicas hasta productos característicos, como rosas, orquídeas, sombreros de paja toquilla, cacao y otros.

“Se exhibirá el invaluable patrimonio natural y cultural del Ecuador, orientado hacia la seguridad, diversidad y sostenibilidad, bajo el liderazgo del presidente Noboa. Para Ecuador, el turismo es un pilar fundamental para su desarrollo económico y social, pues es el tercer generador de ingresos no petroleros y mineros del país. Por ello, se impulsan políticas públicas enfocadas en brindar a los viajeros una experiencia confiable y segura”, refiere el Ejecutivo.

Durante su permanencia en Madrid, el presidente Noboa también mantendrá encuentros y reuniones bilaterales con autoridades españolas, empresarios iberoamericanos, representantes de organismos multilaterales y estudiantes universitarios.

Noboa se reunirá con el rey Felipe VI

Entre las citas de trabajo más importantes se destaca una audiencia con el rey y otra con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Mientras que los encuentros con inversionistas permitirán impulsar la atracción de capitales al país.

La delegación que acompañará al jefe de Estado está conformada por Niels Olsen, ministro de Turismo; Sonsoles García, ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; y Sade Fritschi, ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Luego de su estadía en España, Noboa informó que se trasladará a Estados Unidos, específicamente a Miami, para atender temas de índole personal. Estos podrían estar relacionados con su tercer hijo, Furio, que nació en ese país el pasado 16 de enero.

En Miami permanece también su esposa, la primera dama Lavinia Valbonesi, y su hijo mayor, Alvarito. El segundo hijo de la pareja presidencial nació en un parto prematuro, luego de 33 semanas de gestación. Por ahora, el pequeño permanece en una incubadora, así lo reveló Valbonesi, además de otros detalles de su inesperado parto que compartió por medio de historias de Instagram.

La esposa del mandatario del Ecuador recordó que fue duro no estar acompañada por él. “Me tocó solita, no porque Daniel no haya querido estar, sino porque nunca estuvo durante los planes… Pero, bueno, al final todo salió bien. Daniel pudo conocer a su hijo y eso me puso muy feliz, porque la verdad que él ahora tiene una agenda imposible”.