24/01/2024 - Interna

Jaldo arma bloque propio en Diputados y reaviva interna de PJ tucumano con Manzur

Tras el apoyo de Héctor Fernández al dictamen de La Libertad Avanza, en medio de la tensión en el PJ, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo rompe con UP y arma un bloque propio en Diputados, llamando "Independencia", conformado por Fernández (presidente del bloque), Elia Fernández y Gladys Medina , quienes responden al mandatario.

La nota con la conformación ya llegó al Congreso y avisa un potencial aval a la Ley Ómnibus, hecho que había sido anticipado por Ámbito si Jaldo lograba concesiones en el citrus y la ley de azúcar. La escalada, además, deja entrever un revivir de la interna entre el gobernador y su antecesor Juan Manzur.

El proyecto oficial de Ley Ómnibus logró en el plenario de comisiones los 55 votos que necesitaba el presidente Javier Milei para que se aprobara por mayoría, sobre un total de 115 miembros que integraron las tres comisiones que debatieron sobre la iniciativa. La votación se concretó esta madrugada y entre los apoyos al oficialismo se cuenta el del diputado nacional tucumano Héctor Fernández, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, el único de los 46 diputados peronistas que integraron el plenario y que se diferenció de sus pares.

En las tres últimas semanas, el jefe provincial tucumano, junto a algunos de sus pares del norte grande, mantuvo contactos con funcionarios del Gobierno nacional, entre ellos, Guillermo Francos, Ministro del Interior, y de esos diálogos logró que se elimine del proyecto oficial la derogación de la ley que impide el ingreso de azúcar importada y también que retornen a cero, como estaban durante la últimos meses del gobierno del expresidente Alberto Fernández, las retenciones para la exportación de limón y sus derivados . En relación a la producción y comercialización de bioetanol derivado de la caña de azúcar, se morigeraron las medidas del Ejecutivo pero no se resolvió la cuestión de fondo, por lo que los industriales no quedaron del todo conformes.

De esa negociación habría derivado el apoyo de Fernández, quien firmó el dictamen de mayoría. Se intuía que esto podría suceder por dos hechos que se produjeron en las últimas semanas. Jaldo reunió hace unos días a todos los diputados y diputadas tucumanas, a quienes les pidió que lo acompañen desde el Congreso en las gestiones que estaba realizando. No fue específico, no mencionó ninguna ley en particular, pero el mensaje fue claro. Tras ese encuentro, solo los parlamentarios Carlos Cisneros -de La Bancaria- y Pablo Yedlin -exsenador nacional que renunció para que asuma el exgobernador Juan Manzur- públicamente se expresaron en contra del mega DNU y del proyecto de Ley Ómnibus. Unos días después, el mandatario fue el único de los peronistas que se ausentó de una cumbre que organizó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , en donde se hizo una evaluación de la crisis, se dio apoyo al paro nacional de la CGT y desde donde surgieron críticas al Gobierno nacional.

El oficialismo intentará que este jueves haya sesión en la Cámara de Diputados para que se vote el proyecto de Ley Ómnibus. Desde Tucumán se mirará con especial atención qué harán las diputadas nacionales Elia Fernández de Mansilla, esposa del presidente subrogante de la Legislatura provincial, Sergio Mansilla; y Gladys Medina, esposa de Darío Monteros, ministro del Interior de la provincia, ex intendente del municipio de Banda del Río Salí . En diálogo con Ámbito, el diputado Yedlin señaló que disiente con el apoyo de su par Fernández, el único peronista tucumano que participó del plenario de comisiones, y anticipó que no dará su apoyo al proyecto de ley oficial. "Votaré en contra, en general, y en particular voy a defender las cosas importantes para mi provincia", sostuvo.

En este complejo escenario, por consultas de este medio a dos hombres cercanos a Jaldo y Manzur, se cree que por los votos de los parlamentarios tucumanos en las cámaras Baja y Alta, podría reavivarse la interna que ya protagonizaron en 2021 . Paréntesis mediante, cuando Manzur integró el Gabinete nacional y luego Jaldo encabezó la fórmula provincial el año pasado, ante el temor de una derrota provincial, la interna nunca cerró del todo. Jaldo, que se encuentra por estas horas en la Capital Federal, podría garantizarle a Milei en la sesión de este jueves los votos de Fernández y de Medina , esposa del ministro Monteros, quien jugó fuerte con el actual gobernador en la interna. El movimiento de la diputada Fernández está en duda, pues el actual presidente subrogante de la Legislatura fue una de las principales espadas del exJefe de Gabinete de Ministros de la Nación cuando chocó con Jaldo.

Los otros dos tucumanos que votaron a favor del proyecto oficial fueron la diputada nacional Paula Omodeo, del partido CREO -que responde a la Sociedad Rural- y es cercano al PRO; y el radical Roberto Sánchez, exintendente del municipio de Concepción y excandidato a gobernador tucumano por JxC.

David Correa, Ámbito