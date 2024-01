AMPLIAR Se espera un multitud

24/01/2024 - Movilización

Así impactará el paro de la CGT en Tucumán

Este miércoles 24 se llevará adelante el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo. Conocé cómo se desarrollará la jornada en Tucumán.

Convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al DNU y a la ley ómnibus del gobierno de Javier Milei, este miércoles se realiza el paro nacional y movilización. ¿Cómo será en Tucumán?

Colectivos

UTA se adhiere al paro "vamos a circular para que la gente tenga en que movilizarse al lugar de concentración, así que está previsto cortar cuando ya desconcentre todo a las 19 hasta las 0 horas", comentó César González, secretario general. "Vamos a concentrar con los compañeros, los vamos a citar a las 11 de la mañana en el gremio y de ahí marchamos en caravana hacia el lugar de concentración", finalizó.

Vuelos

El gremio que nuclea al personal de tierra de los aeropuertos no prestará servicios por 24 horas y esto afectará el normal funcionamiento de los vuelos en Tucumán y el resto del país. Mañana "no vamos a operar en lo que son los vuelos Aerolíneas Argentinas, el personal que se ocupa de todo el tema de inter cargo, también el personal de Aeropuerto 2000, comercios freeshops, Interbaires, pilotos, y todo lo que nuclea la Asociación del Personal Aeronáutico", dijo Daniela Juantorena referenta de la Asociación del Personal Aeronáutico. "No van a ir a los puestos de trabajo y vamos a movilizar a los lugares convocados en cada una de las provincias".

Comercio

"El sindicato de Empleados de Comercio adhiere al paro", dijo Mario Neirot, secretario gremial. Neirot expresó que "el paro comienza a las 12 del mediodía hasta las 00. Los trabajadores tienen todo el derecho de asistir o hacer lo que crean conveniente. Desde SEOC nos vamos a concentrar a partir de las 10 de forma pacífica". En consecuencia, aquellos comercios que deseen pueden abrir sus puertas de manera normal este miércoles.

Bancos

Se adhiere al paro. A las 10 horas movilizarán y harán un abrazo simbólico en el Banco Nación.

UPCN

Se adhieren al paro. Concentrarán a las 10 horas y movilizarán hasta plaza independencia.

Mercofrut

El Mercofrut no se adhiere al paro. Lo confirmó a LV12, Eduardo Martín representante del Mercado de Concentración Frutihortícola de Tucumán. El horario será el habitual de 6 a 11 de la mañana.

Cadetes y Delivery

Las y los trabajadores que se desempeñan en cadetería y deliverys, se adhieren al paro de este miércoles, por lo que van a movilizar.

ATSA

Se adhiere al paro. Solo trabajará el personal de guardia e internación.

ATE

Se adhiere al paro de este miércoles 24 de enero.

Taxistas

El sindicato de peones de taxis se adhiere al paro. Movilizan desde las 11 horas.

Estaciones de Servicio

Este sector no adhiere al paro pero como agrupación participarán de la marcha.

Prensa

La Asociación de Prensa de Tucumán (APT) se plegará al paro. La APT se unirá a la concentración de la multisectorial, a partir de las 11.30, en el Parque 9 de Julio (Av. Soldati y Francia), para luego marchar hacia Plaza Independencia.