22/01/2024 - Bolivia

Arce denuncia que la oposición y la "nueva derecha" usan la justicia para desestabilizar y acortar su mandato

El presidente Luis Arce denunció este lunes que la oposición y la “nueva derecha” usan el argumento de la justicia para desestabilizar su gobierno y hasta buscan acortar su mandado con bloqueos que “perjudican y castigan al pueblo”.

Precisamente, responsabilizó a la “derecha tradicional” y a la “nueva derecha” por el fracaso en las elecciones judiciales en 2023, porque “torpedearon” los consensos necesarios para convocar a ese proceso, pero que ahora “se esfuerzan por echarle la responsabilidad al Órgano Ejecutivo”.

“Nada indica que a estas corrientes políticas les interesa mejorar la justicia. En realidad, buscan usar el argumento de la justicia para desestabilizar al gobierno y, si fuera posible, hasta acortar nuestro mandado”, alertó en su discurso por los 15 años de fundación del Estado Plurinacional de Bolivia que se extendió por unos 30 minutos.

Desde el hall de la Casa Grande del Pueblo, sede de funciones del Órgano Ejecutivo en La Paz, el Jefe de Estado llamó a los diputados y senadores a “seguir haciendo todos los esfuerzos” para allanar el camino hacia las elecciones judiciales, pero siempre dentro de lo estipulado en la Constitución Política del Estado y evitar el cuoteo político de ese importante Órgano.

Desde marzo de 2023, la Asamblea Legislativa impulsó tres procesos de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, pero estos no se concretaron por normativas viciadas que vulneraban preceptos constitucionales como el derecho a la libre expresión.

Además, se obvió el mandato constitucional de los dos tercios y en el último Proyecto de Ley 144, se suspendían todos los plazos procesales, por cuya razón, entre otras, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Por el fracaso legislativo, el TCP declaró la prórroga de mandato de los magistrados y consejeros hasta la posesión de las nuevas autoridades.

En rechazo de esta decisión, los seguidores del expresidente Evo Morales iniciaron, desde inicios de mes, protestas en la capital del Estado, Sucre, y desde este lunes, un bloqueo de caminos.

Además de exigir la renuncia de los magistrados y consejeros, los bloqueadores defienden la nueva postulación de Morales a pesar de que la sentencia constitucional 1010/2023 se lo impide.

En su discurso, Arce también denunció un “boicot” impulsado por “diversos actores de la derecha y la nueva derecha” a quienes culpó por “demorar o rechazar la aprobación de créditos orientados al ensanchamiento del aparato productivo y resolver los problemas del pueblo boliviano”.

Pero también de “tomar medidas de hecho para bloquear las exportaciones e importaciones, con lo que perjudican y castigan al pueblo”. “La Historia los juzgará”, advirtió.

Por el Estado Plurinacional

Para seguir profundizando la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, Arce convocó a no “primar intereses ni aspiraciones políticas personalistas”, sino “los intereses y aspiraciones del pueblo trabajador, de la inmensa mayoría del país que apostó por la construcción de este nuevo Estado”.

“La historia nos enseña que cuando se priorizan los intereses y aspiraciones de un individuo, el pueblo sale lastimado, herido y hasta tenemos que lamentar la pérdida de vidas de bolivianas y bolivianos. No cometamos los mismos errores, el pueblo no merece eso de quienes los dirigen. Pueblo que no conoce y aprende de su historia, es pueblo que cometerá sus mismos errores. Pero el pueblo boliviano es sabio, no se dejará engañar”, aseguró.

Con relación al contexto económico, el jefe de Estado afirmó que “no estamos mal”, sino que “atravesamos dificultades”; no obstante, afirmó que “vienen tiempos de cosecha”.

“Todas y todos, en unidad, pronto estaremos muchísimo mejor. Este año 2024 lo demostrará”, garantizó.

Llamó al pueblo a “estar organizado y movilizado”, como lo estableció el Cabildo de la ciudad de El Alto, “para defender las conquistas del Estado Plurinacional, para recuperar y reorientar el Proceso de Cambio y para marchar hacia un horizonte histórico”.

“Bolivia camina hacia el Bicentenario y nuestra convicción de alcanzar la segunda y definitiva independencia no ha variado”, aseguró.