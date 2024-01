AMPLIAR Lula junto a Peña

16/01/2024 - Relación bilateral

Divergencias sobre tarifa de Itaipú impiden acuerdo entre Peña y Lula

El encuentro de la víspera entre los mandatarios Santiago Peña, de Paraguay, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, en la capital del vecino país, no arrojó los resultados esperados para las aspiraciones nacionales, puesto que más allá de la declaración conjunta en que repitieron expresiones de deseo, no se definió la tarifa de Itaipú 2024 y se dejó para una próxima reunión, al igual que las conversaciones para la revisión del Anexo C del Tratado de la hidroeléctrica.

Según las propias palabras del presidente brasileño, quien junto con Peña brindó una declaración conjunta al terminar el encuentro, existen aún “divergencias” en torno a la tarifa que se aplicará este año para la venta de energía desde la represa a las empresas distribuidoras en cada nación; no obstante, ambos mostraron la mejor predisposición para continuar las conversaciones.

En horas de la siesta, se realizó una conferencia de prensa con medios acreditados en el Palacio de Itamaraty, sede de la diplomacia brasileña, donde Lula destacó que este es un “año primoroso para ambos países, porque finalmente terminamos de pagar la deuda que teníamos al empezar la construcción de Itaipú, hace 50 años”.

En la cuestión de la tarifa, puntualizó taxativamente que “tenemos divergencias, pero estamos dispuestos a encontrar una solución conjunta”, sin brindar mayores detalles y solo enfatizando que continuará el diálogo para llegar a una solución anhelada por ambas naciones.

Recordemos que la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) de Brasil había estimado la tarifa de potencia producida en Itaipú en USD 17,66 por KW/mes (la vigente es USD 16,71 por KW/mes), que empezó a regir a partir del 1 de enero de 2024 para el sector brasileño, lo que se toma ya en la práctica como que ese sería el nivel. Paraguay busca elevar la tarifa.

Por su parte, Santiago Peña expresó que haberse construido la represa y pagado toda la deuda constituye todo un objetivo concretado por ambos países, y que el mayor desafío de esta generación es la producción de energía eléctrica sustentable. “En Paraguay y Brasil somos campeones del mundo en eso”, refirió sin puntualizar en ningún momento sobre la postura paraguaya en torno al monto aspirado sobre la tarifa de Itaipú.

Destacan la inversión brasileña

Al tiempo de recordar que Paraguay es uno de los países que recibe mayor migración brasileña en su territorio, Peña enfatizó que la inversión proveniente de esa nación contribuye al desarrollo y crecimiento de la agricultura, sector en el que nuestro país es exitoso en proteína vegetal y animal.

También destacó que Paraguay tiene ahora la presidencia pro témpore del Mercosur y Brasil la titularidad del G-20, lo que les convierte en actores de relevancia en un mundo globalizado, con importantes espacios para trabajar en conjunto con intereses comunes.