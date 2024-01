12/01/2024 - Peronismo

Pablo Moyano: "Los que acompañen la ley ómnibus quedarán marcados para siempre"

El triunviro de la CGT y líder de Camioneros exigió un freno a la avanzada del Gobierno sobre los derechos de los trabajadores. Además, le respondió al presidente Javier Milei, quien esta semana lo cruzó durante una entrevista.

El co-secretario General de la CGT y secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, le respondió al presidente Javier Milei, quien esta semana lo atacó con dureza, y rechazó las multas que el Ministerio de Seguridad le impuso a los sindicatos para que paguen el costo del operativo de la marcha que la central obrera convocó a Tribunales en diciembre. “Es parte del show que montó Patricia Bullrich para demostrar fortaleza contra los trabajadores”, retrucó.

“Es un honor que el presidente me nombre y diga que soy el responsable de no apoyar la reforma. Sí, Presidente. Me opongo a todas als reformas que van contra los intereses de los trabajadores”, resaltó Moyano, al tiempo que le recordó a Milei que así como el pueblo lo votó en el balotaje, los sindicalistas fueron elegidos por los trabajadores. “Nos eligieron y estamos ejerciendo nuestra libertad de movilizarnos. Hoy la CGT es el último muro de contención contra la ley ómnibus y el DNU”, sintetizó en declaraciones a la radio AM750.

Moyano le reclamó a todos los diputados y diputadas que el 24 de enero “que digan si están con los laburantes rechazando el DNU o si están con el sector empresario”. “Los empresarios han hecho este DNU a su medida, la reforma laboral la hicieron Paolo Roca y Mercado Libre”, advirtió el triunviro de la CGT. “Los que voten a favor de la ley ómnibus quedarán marcados para siempre en su historia, tendrán que rendir cuenta en sus provincias y distritos de por qué han votado leyes en contra de los intereses de las mayorías”, agregó.

Además, se hizo eco de las declaraciones del propio Milei, quien días atrás trató de “coimeros” a los diputados. “El presidente dijo que había algunos diputados que pedían coimas. Me recordó cuando en el 2000 Hugo Moyano denunció que el ministro de Trabajo que tenía la Banelco. También hay presiones a los gobernadores, cortan grifo y no mandan la coparticipación”, sostuvo.

“Bullrich hace un show”

Por otra parte, Moyano salió al cruce de Patricia Bullrich por las multas de 40 millones de pesos que el Ministerio de Seguridad envió a la CGT y a los sindicatos que participaron de la movilización a Tribunales a finales de diciembre, con el objetivo de que paguen una suma millonaria por el operativo de seguridad que demandó la movilización.

“Las multas son parte del show que armó Patricia Bullrich, esta señora ya había multado a Camioneros por 800 millones de pesos por hacer asambleas con los trabajadores y la justicia lo desestimó. Hace un show mediático para demostrar fortaleza, precisamente contra los trabajadores. Esta es una pavada más, quiere imponer fuerza ante cientos de movilizaciones que se van a ir dando con el transcurrir de este modelo económico. La Justicia lo va a desestimar, pero le gusta montar un show para amedrentar, asustar, tratar de poner orden donde hay un desorden económico terrible contra los laburantes”, afirmó el sindicalista.