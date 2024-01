AMPLIAR Montaldo, dejó inaugurada la escuela de verano del Albergue José Fierro en San Andrés.

09/01/2024 - San Andrés

Ministra Montaldo inauguró la Escuela de Verano en el albergue José Fierro

En el marco de las actividades que ofrece el Ministerio de Educación de Tucumán durante el período estival, la ministra Susana Montaldo visitó el Albergue José Fierro ubicado en San Andrés para dejar formalmente inauguradas las Escuelas de Verano que ofrecerán actividades y talleres para que niños y niñas disfruten de aprender y jugar durante el receso escolar.

Acompañaron el comisionado de San Andrés, Félix Paz; la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo; el secretario de Deportes, Diego Erroz; el subsecretario de Deportes, Maximiliano Germán; el subsecretario de Educación Técnica, Pablo Durando; el director de Educación Primaria, Carlos Díaz; y la directora de Deportes y Educación Física, Aldana Otero.

Las escuelas de verano son un proyecto diseñado por la Secretaría de Estado de Deportes del Ministerio de Educación, y su Dirección de Deportes y Educación Física donde se pone a disposición de la comunidad el servicio de colonia de vacaciones, con juegos recreativos y deportes que incluyen fútbol, básquet y natación.

La oferta también estará disponible en el Albergue Aquilina Soldati (Las Heras 4124, San Pedro de Colalao), CEF N°24 (San Juan 352, Concepción), Complejo Belgrano (Lamadrid 1, SMT) y CEF N°18 (España 3761, SMT).

“Está funcionando la colonia de vacaciones con nuestros espacios y la pileta. A la tarde, tenemos la escuela de aprender a nadar para chicos y adultos además de otras actividades. Tuvimos la grata visita de la ministra, se fue contenta con las instalaciones y nuestro funcionamiento. Las familias saben que este es un espacio seguro, la seguridad es nuestro tema primordial para que no ocurran ningún accidente”, comentó el encargado del Albergue, Gustavo Lauran.

A su turno, Luis Rasguido, profesor, agregó “estamos desarrollando diferentes tipos de actividades y nos basamos en la parte recreativa motora con básquet, fútbol, vóley y la parte recreativa acuática donde los chicos aprenden a nadar, ambientarse y desarrollar habilidades motrices en el agua que son muy importantes para su desempeño. Tenemos matriculados a alrededor de 100 chicos y esperamos seguir matriculando y recibiendo”.

Noelia, mamá de un alumno, comentó “vinimos de visita a la colonia de vacaciones, fue espectacular. El cuidado es único y todos los stands son muy lindos. Me encanta que sea gratuito”.

“Vine por natación y los deportes, me gusta hacer actividad física. Me gusta venir para acá porque hago muchos amigos, me divierte mucho”, destacó Santino, alumno de 10 años.

Por último, Uriel, estudiante de 9 años, cerró “vengo a pasar el rato, mi mamá me inscribió y me gusta venir a hacer amigos, nadar, jugar fútbol y básquet”.