AMPLIAR Estas imagenes recorrieron el mundo hace un año atrás

07/01/2024 - Contra Lula

Un año después del intento de golpe de Estado la justicia brasileña muestra lentitud

8 de enero de 2023. El día que quedó marcado en la historia de Brasil y del Supremo Tribunal Federal (STF). Además de las instalaciones del Palacio de Planalto y del Congreso Nacional, la sede de la Corte también fue invadida y vandalizada, hecho sin precedentes en la corte. Ni siquiera durante la dictadura militar, cuando tres ministros de la Corte Suprema fueron destituidos mediante el Acto Institucional nº 5, el STF había sido invadido.

A un año de los actos golpistas, de los más de 2 mil detenidos durante la invasión, 66 investigados permanecen en prisión por incitación, financiación y realización de los hechos. Los datos fueron recogidos por el despacho del ministro Alexandre de Moraes, relator de las investigaciones.

Los demás investigados fueron puestos en libertad y su encarcelamiento fue sustituido por medidas cautelares, como el uso de tobilleras electrónicas, prohibición de salida del país, suspensión de permisos de armas y certificados de Coleccionista, Tirador y Cazador (CAC), entrega de pasaportes y pagos semanales. presentación ante el Tribunal.

Hasta la fecha, el Tribunal Supremo ha condenado a 25 acusados. Las penas definidas oscilan entre 10 y 17 años de prisión en régimen cerrado inicial.

Son responsables de cinco delitos: asociación criminal armada, abolición del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños cualificados y depredación de bienes protegidos de la Unión.

Alrededor de 1.100 personas investigadas tendrán derecho a un acuerdo de persecución no penal (ANPP) y no serán denunciados por la Procuraduría General de la República (PGR). La medida sólo es válida para quienes fueron detenidos frente al cuartel general del Ejército, en Brasilia, el 9 de enero, al día siguiente de los hechos, y no se aplicará a quienes participaron en la invasión y depredación del cuartel general.

Según el acuerdo, los acusados ​​de delitos cometidos sin violencia ni amenaza grave pueden confesar los delitos a cambio de medidas distintas a la prisión, como reparar el daño causado, entregar los bienes resultantes del delito, pagar una multa y prestar servicios a la comunidad.

La invasión de edificios públicos el 8 de enero comenzó alrededor de las 15.00 horas. Luego de romper el cordón con algunos policías militares, los golpistas se dirigieron al Congreso Nacional e invadieron la sede del Legislativo.

Luego, otro grupo se dirigió al edificio de la sede del STF y tampoco fue contenido por los agentes de la Policía Judicial, que resguardaban las instalaciones del Tribunal.

Actuando de manera organizada, los manifestantes ingresaron simultáneamente por el frente y el costado del edificio, como lo muestran las imágenes captadas por el sistema de cámaras de vigilancia.

Un año después del golpe, todas las instalaciones dañadas fueron renovadas y están en pleno funcionamiento. El pleno del Tribunal, principal objetivo de los golpistas, fue renovado en un tiempo récord y abierto menos de un mes después del vandalismo, el 1 de febrero de 2023, cuando los ministros celebraron una sesión solemne para celebrar la reanudación de los trabajos, que no fue interrumpida. durante el receso de enero del año pasado.

Los sectores restantes de la cancha fueron entregados en los meses siguientes.

Según un informe actualizado por la Corte Suprema, los daños causados ​​por la depredación alcanzan los R$ 12 millones. Se constató que 951 artículos fueron robados, rotos o completamente destruidos, por un total de R$ 8,6 millones.

Los gastos de reconstrucción del pleno, incluido el cambio de alfombras, cortinas y otros elementos, sumaron otros 3,4 millones de reales. La pérdida total será cargada solidariamente a los estafadores que están siendo investigados por la depredación.

Este lunes, a las 15, se realizará un acto en defensa de la Democracia en el Salón Negro del Congreso Nacional. Al evento asistirán los jefes de los Tres Poderes: el presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente del STF, Luís Roberto Barroso; y el presidente del Congreso Nacional, Rodrigo Pacheco.

Fuente: Agencia Brasil