AMPLIAR En una economia pesificada el dólar se estabiliza

05/01/2024 - Economía

El Banco Central de Bolivia ratificó que la demanda del dólar volvió a la normalidad

El saldo de billetes y monedas de las entidades financieras oscila en torno a los $us 370 millones en los últimos cuatro meses, lo que implica que la demanda del dólar volvió a la normalidad, afirmó el subgerente de Análisis Económico del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Cachaga.

Sigue.

“Podemos observar en estos últimos cuatro meses que el nivel que tienen las entidades de intermediación financiera entre saldos de billetes y monedas están en torno a 370 millones de dólares; es decir, ha vuelto a la normalidad (la demanda de la divisa estadounidense)”, dijo en contacto con Erbol.

Señaló que las ventas directas que el BCB hacía mediante el Banco Unión, en algún momento, llegó a los $us 80 millones; sin embargo, esa demanda ahora descendió y “eso puede mostrar la calma de la población”.

“Otro indicador también interesante, es este saldo que tienen las entidades financieras es sus cajas, ha bajado en abril (de 2023) a 130 millones (de dólares), pero ahora ya tienen más o menos 370 millones (de dólares), entonces estaría volviendo esta calma”, insistió.

Como producto del “ataque especulativo sobre el dólar” en 2023, el BCB dotó de la divisa a la economía $us 1.739 millones, de los cuales $us 1.540 fue a las entidades de intermediación financiera y $us 199 al público en general, según los datos del ente emisor.

En pasados días, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, indicó que la provisión de la divisa extranjera a las entidades financieras fue en ascenso progresivamente y el Gobierno nacional “va a seguir en la misma política de generar los espacios para mejorar el flujo de dólares a la economía”.

El pasado mes, el presidente Luis Arce afirmó que la demanda y oferta de dólares volvió a la normalidad y sugirió a la población fortalecer y valorar la moneda nacional, símbolo de garantía y estabilidad que vive el país.

“Por una falta momentánea y temporal de liquidez es que se ha generado una alta demanda de dólares en el mercado nacional. En todo este tiempo la demanda ha ido cayendo, lo que demuestra, claramente, que gradualmente se está volviendo a la normalidad”, dijo en contacto con medios de prensa en esa oportunidad.