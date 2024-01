AMPLIAR Boric y el ahora procesado general Ricardo Yáñez

05/01/2024 - Por represión 2019

Proceso judicial contra jefe policial complica al gobierno de Boric

Nuevamente, una decisión judicial complica al gobierno del presidente Gabriel Boric, esta vez por la decisión de la justicia chilena de investigar al director de Carabineros por presunta omisión "de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio" durante el estallido social del 18 de octubre de 2019.

Sigue.





El general Ricardo Yáñez era jefe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros para la revuelta que sacó a millones de personas a las calles pidiendo un cambio social, político y económico. La represión policial dejó 34 muertos y más de 400 víctimas con mutilaciones en el rostro y traumas oculares entre el 18 de octubre de 2019 y marzo de 2020 (fecha en que el gobierno de Sebastián Piñera decretó encierro y toque de queda por pandemia de Covid.

El 6 de noviembre de 2020, Yáñez fue ascendido a subdirector de Carabineros y 13 días después fue nombrado por Piñera director de la institución policial en reemplazo de Mario Rozas, quien debió renunciar en el marco del escándalo de corrupción y engaños que afectó a la Orden.

Tras conocerse la decisión de formalizar a Yáñez y otros dos generales en retiro, la oposición de derecha emitió un comunicado entregándole su total apoyo, y el abogado del uniformado reveló que el mandatario había llamado por teléfono al jefe policial para entregarle su respaldo y asegurarle que no tomará decisiones sobre su continuidad hasta saber la magnitud de su formalización.

Ayer el mandatario, al ser consultado, no desmintió ni confirmó la versión, sino que expuso que "esto nació a partir de una declaración del abogado del general Yáñez, siendo él mismo quien se vio en el deber de desmentir".

Boric enfatizó que "las conversaciones privadas no se comentan públicamente" y "dicho esto, apuntó, los delitos, que independiente de la situación procesal específica, no debieran ser importantes para un sector en particular.

Debieran ser importantes para la sociedad entera".

El gobernante se preocupó de remarcar que "lo que nos corresponde es que las instituciones funcionen con las independencias que les corresponde".

"Nos preocupa que la institución de Carabineros, con la cual hemos hecho un trabajo intenso para sacar adelante las tareas vinculadas a seguridad, esa debe seguir siendo su prioridad", y puntualizó que "sepan que la voluntad del Gobierno es que Carabineros esté enfocado en estos dos años en el combate a la delincuencia".

La secretaria general de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, había acusado que detrás de la solicitud de formalizar al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, existe "octubrismo y activismo judicial de izquierda".

El director de Carabineros acusó "odio y resentimiento" por parte de los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong, por lo que su defensa pidió su inhabilidad en la causa argumentando que "no dan garantías de imparcialidad y neutralidad".