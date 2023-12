28/12/2023 - Con marcha a Tribunales

El Comité Central Confederal (CCC) de la CGT declaró un paro general nacional a partir de las 12 del miércoles 24 de enero, que incluirá una masiva movilización al Congreso, en rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica dictado por el Gobierno, informaron fuentes gremiales.

La central obrera realizará el 10 de enero en el Salón Felipe Vallese de Azopardo al 800 un plenario nacional de delegaciones regionales, informaron los voceros de la CGT.

El máximo órgano ejecutivo de la central sindical sesionó desde el mediodía de este jueves para analizar la instrumentación de un plan de lucha y, ante la presión de la mayoría de las organizaciones confederadas, convocó a una huelga nacional para el 24 de enero.

Hasta el miércoles las fuentes gremiales habían señalado a Télam que la aplicación de ese plan de acción iba a ser "gradual" e iba a comenzar con "el ejercicio de la presión sobre la totalidad de los bloques parlamentarios de ambas cámaras legislativas".

También habían asegurado que la CGT iba a "monitorear" el clima social durante todo el mes de enero y, probablemente, declarar una huelga nacional para febrero próximo, pero la presión de las entidades sindicales determinó fijar la fecha para el 24 de enero.

Palazzo reclamó a la justicia que observe "con mucho detenimiento" esa iniciativa del presidente Javier Milei, porque la medida atenta contra "la situación de los trabajadores", a la vez que denunció que "arrogarse las facultades de legislar durante dos años, con posibilidad de extenderlo otros dos más, significa eliminar prácticamente el Congreso".

Daer había señalado a la señal TN que "la incorporación del DNU a la Ley ómnibus aumentó la maldad de forma exponencial", y aseguró que "el Presidente reclamó facultades muy amplias hasta declarar una guerra total durante dos años".

El cosecretario general de la central obrera Héctor Daer habló luego del anuncio de la primera gran medida de fuerza contra el Gobierno de Javier Milei. En su discurso, apuntó contra el mega DNU, que entrará en vigencia este viernes, y contra el paquete de medidas que el Ejecutivo mandó al Congreso.

Tanto el cotitular de la central obrera, Héctor Daer, como el jefe de la Asociación Bancaria (AB) e integrante del consejo directivo de la CGT, Sergio Palazzo, habían sin embargo anticipado al ingresar a la sede de Azopardo respecto de la posibilidad de declarar este jueves un paro nacional a partir de "las consecuencias nocivas de este DNU".

Discurso de Daer

"Es una transferencia clara a un sector pequeño de la sociedad que más tiene y más gana", aseguró Daer en conferencia de prensa, tras la decisión de la CGT de avanzar con medidas de fuerza.

La reunión del Comité Central Confederal de este jueves resolvió un plan de lucha de la central obrera que incluye, entre otras iniciativas, un paro por 12 horas y movilización al Congreso el próximo 24 de enero, avanzar con la presentación judicial contra el DNU, hacer un llamado a plenario de las delegaciones regionales de la CGT y la articulación con otras centrales obreras.

"No hay ningún contacto con el Gobierno. Nosotros no propusimos esta dinámica. En menos de una semana transforman la Argentina, pero no con una mirada de progreso, nos llevan a la Argentina pastoril", declaró el titular de Sanidad, quien ya había manifestado que la CGT no tiene diálogo con ningún representante del Ejecutivo.

Además de criticar la ley de 664 artículos que Milei mandó al Congreso, Daer hizo referencia al DNU y aseguró que "apunta contra los derechos individuales de los trabajadores y trabajadoras y apunta contra los derechos colectivos".

Consultado por la reunión entre el titular del sindicato de Comercio, Armando Cavalieri, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el gremialista negó que en el mitín se haya discutido el fondo de cese laboral.

En esa línea, dio su opinión personal al respecto: "Para mí es la automatización del despido. Es como la película de Rocky, que te digan 'mañana no vengas y andá a cobrar, cuando te necesito de vuelta te vuelvo a llamar'", consideró.

Por otra parte, habló sobre la cautelar que presentó la central obrera y que fue rechazada por el juez laboral José Ignacio Ramonet: "Lo inminente es lo futuro.