AMPLIAR Jaldo ante los periodistas ayer

27/12/2023 - Plebiscito

Jaldo considera que diputados y senadores son los que deben decidir sobre DNU de Milei

El mandatario también se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente Javier Milei respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la posible convocatoria a un plebiscito en caso de que el Congreso de la Nación rechace la medida.

"Yo creo que esto es adelantarse. Hoy hay bloques de diputados de los diferentes espacios están teniendo reuniones, al igual que los senadores", afirmó el gobernador. Y destacó la importancia de un análisis por parte de los representantes en el Congreso.

El mandatario tucumano se reunió el martes con diputados y a senadores oficialistas con el fin de analizar el DNU elevado por Milei al Congreso, además de los proyectos de ley mediante los cuales se avanzará en cuestiones impositivas y también políticas.

Si bien aún no hay definiciones respecto de la postura que tendrán en el Congreso, la cumbre sirvió para coordinar esfuerzos y “defender a Tucumán en el Congreso”, tal como lo afirmó el gobernador.



“Si me rechazan el DNU llamaría a un plebiscito o consulta popular”, comentó Milei en un mensaje más político que de una cobertura jurídica, ya que la Constitución Nacional y la ley que regula el plebiscito, que es la Ley de Consulta Popular, señala que no es vinculante.

En esa línea, el Primer Mandatario provincial mostró confianza en la capacidad del Congreso para enfrentar la situación: "El Congreso Nacional, hablando de todos los espacios políticos que lo integran, sabrán estar a la altura de las circunstancias”.

Aunque Jaldo señaló que no coincide con la posibilidad de un plebiscito, reconoció que es una prerrogativa presidencial: "Si no se resuelve o si no se toma una decisión, el plebiscito está dentro de las facultades del Presidente."

Para finalizar, Jaldo recordó el rol fundamental de los senadores y diputados como representantes del pueblo: "Los senadores y diputados son elegidos para representar a la gente en el Congreso de la Nación. Son ellos quienes tienen que decidir”.